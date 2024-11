Pixote realiza turnê europeia com grande sucesso em Londres, Portugal, Irlanda e Suíça

Ícone do pagode, o grupo Pixote, que comemora 30 anos de carreira, acaba de concluir uma bem-sucedida turnê pela Europa, levando sua música contagiante e o melhor do pagode brasileiro para os diversos fãs internacionais. As cidades de Dublin, Genebra, Porto, Lisboa e Londres foram palco das apresentações, que reuniram admiradores de todas as idades para celebrar o legado do grupo, que ultrapassa gerações.

Com um repertório recheado de clássicos, Dodô, Tiola e Thiago apresentaram aos europeus canções que marcaram a trajetória do grupo, fazendo com que o público revivesse momentos de alegria e nostalgia. Todos os shows foram marcados por casa cheia, com uma energia vibrante e uma recepção calorosa dos fãs que lotaram os espaços.

A turnê também foi uma oportunidade para apresentar ao público o projeto Pixote Trintou, uma iniciativa que celebra as três décadas de carreira do grupo, reforçando seu lugar de destaque na música brasileira. O projeto é uma verdadeira viagem pela história do Pixote, com releituras de grandes sucessos e também novas produções, demonstrando a força e a renovação contínua da banda ao longo dos anos.

O sucesso dessa turnê internacional reafirma a importância do Pixote como um dos principais nomes do pagode e a sua capacidade de conquistar novos públicos ao redor do mundo. A cada show, o grupo mostrou que, mesmo após 30 anos de carreira, a energia e o talento continuam a fazer história na música brasileira.