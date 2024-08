Grupo Petz lança loja piloto Atacado Pet em São Paulo

O Grupo Petz, maior ecossistema do mercado pet do Brasil, lança neste mês o Atacado Pet, projeto piloto de loja com grande variedade de produtos para pets e com descontos que podem chegar até 40% dependendo da quantidade adquirida: quanto maior o volume, maior o desconto.

“O Grupo Petz possui uma grande experiência no mercado pet brasileiro com presença em 24 estados. Vamos usar esse conhecimento neste projeto em uma loja física com 1.000m² que irá oferecer um vasto sortimento de produtos com preços muito competitivos”, explica Rodrigo Cruz, VP de Varejo e Comercial do Grupo Petz.

A loja está localizada na Marginal Tietê, onde ficava a primeira loja Petz Marginal. O espaço busca atender um perfil de cliente que hoje não está a base das lojas Petz, entre eles tutores com grande número de animais, principalmente cachorros e gatos e que, por isso, precisem adquirir maiores quantidades de ração, farmacológicos, produtos de higiene e limpeza, entre outros itens.

“Nosso foco é chegar até os clientes que estão buscando menores preços. Por isso, dentro do Atacado Pet também haverá um outlet com venda de produtos que podem estar saindo de linha e com descontos muito mais agressivo”, diz Cruz.

A inauguração está prevista para o próximo sábado, 17 de agosto, quando também é aniversário de 22 anos do Grupo Petz.

Atacado Pet

Inauguração: 17 de agosto

Local: Rua Guarantã, 519 – Pari, São Paulo – SP

Horário de funcionamento: todos os dias, das 08h às 22h