Grupo Pereira abre 4 unidades do Fort Atacadista em um único dia

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do Brasil, anuncia crescimento histórico com a inauguração de quatro unidades da sua bandeira de atacarejo, Fort Atacadista, no dia 04 de dezembro, consolidando sua presença em diferentes estados. Entre as aberturas, o grupo reforça sua atuação no estado de São Paulo, chegando na região metropolitana da capital com a abertura do Fort Atacadista em São Bernardo do Campo. Localizado na Avenida Pery Ronchetti, 500, Nova Petrópolis, o novo empreendimento recebeu investimentos de R$60 milhões, incluindo a aquisição e remodelação das instalações para atender aos padrões modernos e de alta qualidade do Fort Atacadista. Além de São Bernardo, a empresa abre também 2 lojas Fort Atacadista em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, e uma farmácia Semprefort no Mato Grosso do Sul.



“Escolhemos São Bernardo do Campo para nossa expansão no estado de São Paulo devido à sua localização estratégica e ao potencial de crescimento econômico na região. O Grande ABC é uma área promissora, e acreditamos que nossa presença aqui fortalecerá nossa capacidade de atender às necessidades dos clientes e contribuir para o desenvolvimento econômico local”, conta João Pereira, vice-presidente comercial e marketing.



A abertura da nova unidade do Grande ABC gerou mais de 300 vagas de emprego direto na região, abrangendo diferentes funções. Destaca-se que 14% dos colaboradores que começam a trabalhar na nova loja são profissionais acima dos 50 anos, enquanto a média nacional é de 3 a 5%, de acordo com dados da Consultoria Maturi. O Grupo Pereira é o primeiro varejista brasileiro a ser contemplado com o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e retenção de funcionários 50+.



Crescimento em perspectiva

De meados de novembro até a data de hoje, o Grupo Pereira realizou a reinauguração e a abertura de oito novas lojas de suas bandeiras Fort Atacadista, Supermercados Comper e SempreFort, expandindo sua presença nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Com essas inaugurações, o grupo atinge a marca de 132 unidades de negócios em operação. O investimento total para essas aberturas supera R$ 250 milhões, com a criação de mais de 2000 empregos diretos e indiretos.

“Projetamos seguir em expansão estratégica, consolidando as bandeiras do Grupo Pereira em regiões que já atuamos e explorando novos mercados onde enxergamos oportunidades. Estamos comprometidos em continuar evoluindo e inovando para atender às crescentes demandas do mercado e às expectativas dos consumidores. Dobramos de tamanho nos últimos cinco anos, e até o final de 2027 queremos dobrar novamente, fortalecendo a presença ainda mais nas regiões que atuamos e abrindo lojas em novos estados”, diz João Pereira



Loja Fort Atacadista São Bernardo do Campo



Em uma área de vendas de 3.200 metros quadrados, o cliente do Fort Atacadista do Grande ABC terá uma loja ampla e iluminada, com 28 checkouts (caixas) e ar-condicionado. O espaço também vai contar com a padaria, café e restaurante Trudy’s, além do açougue Carne Fresca, com mais de 40 cortes, entre carnes bovinas e suínas, sempre frescas, já cortadas e embaladas. O Fort Atacadista também se destaca por comercializar frutas, legumes e verduras (FLV) vindos direto dos produtores locais. O espaço conta ainda com um estacionamento com 230 vagas, sendo 132 cobertas.



O cliente que tem o Vuon Card, o private label do Grupo Pereira, consegue preços ainda mais baixos em suas compras. O cartão já tem mais de 1 milhão de unidades emitidas no país com benefícios exclusivos. Não tem anuidade e oferece facilidades como o parcelamento em 2 x sem juros e em 10 x para itens de bazar.



Serviço Fort Atacadista São Bernardo do Campo

Endereço: Av Pery Ronchetti, 500, Bairro Nova Petrópolis

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, e domingos e feriados, das 7h às 21h.



Sobre o Grupo Pereira:

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira completou 62 anos de história em 2024. Atualmente, conta com 20 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.



O Grupo Pereira tem 132 unidades de negócio, incluindo 31 lojas da rede de supermercados Comper, 65 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), 3 filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 25 lojas SempreFort (varejo farmacêutico), um Broker – distribuidor oficial da Nestlé -, 5 agências de viagens e 2 postos de combustível. Além disso, o Grupo Pereira completa seu ecossistema de soluções ao incluir o braço logístico Perlog e os serviços financeiros da Vuon, que inclui o private label Vuon Card, com mais de 1 milhão de cartões emitidos, além de gift cards, seguros e assistência odontológica.



O Grupo Pereira é o primeiro varejista brasileiro a ser contemplado com o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e retenção de funcionários 50+.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva por meio da excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira também contribui para a sociedade por meio de diferentes programas socioambientais.