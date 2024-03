Grupo Pandora de Teatro estreia Mostra de Repertório de 20 Anos com apresentações em São Paulo

Em março de 2024, o Grupo Pandora de Teatro (@grupopandoradeteatro) realiza uma Mostra de Repertório especial celebrando 20 anos de história. O grupo apresenta três de seus espetáculos em espaços culturais da Bela Vista, Heliópolis, Perus e Zona Leste de São Paulo, e ainda recebe o Bloco Batakere em sua sede, a Ocupação Artística Canhoba, que fica em Perus, Zona Noroeste.

No dia 05 de março (terça-feira), às 14h e 19h30, com entrada gratuita, o grupo apresenta “Jardim Vertical”, no CEU Perus. Uma fábula contemporânea que usa a sátira e a comicidade para transitar no dia-a-dia de uma família que se relaciona superficialmente, deixando a naturalidade para se adequar a um contexto que imagina ser a garantia da segurança. O espetáculo lança o olhar para a essência da personalidade autoritária no contexto brasileiro, imerso em um universo irreal, distópico e absurdo.

Já o espetáculo “Autoestrada para Damasco”, terá apresentações gratuitas nos dias 01 e 02 de março, sexta-feira às 16h, sábado às 19h, no Teatro Pyndorama, sede da Companhia Antropofágica (@antropofagicateatro), na Bela Vista. Em 12 de março (terça-feira), às 10h30 e 18h, as apresentações serão na Ocupação Mateus Santos, em Ermelino Matarazzo, e nos dias 15 e 18 de março, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h, na Ocupação Artística Canhoba, em Perus.

“Autoestrada para Damasco” é uma história que se passa na cabine do pedágio de uma estrada isolada, durante uma noite de ano novo. Ao som de uma playlist composta por grandes sucessos dos anos setenta, uma atendente, durante sua jornada cansativa e tediosa de trabalho, acaba descobrindo um grande amor: um Urso – Pardo, sem dinheiro para a tarifa.

O infanto juvenil “Nina e a cidade que perdeu o vento” será apresentado no dia 26 de março (terça-feira), às 10h30, e às 15h30, no CEU Heliópolis, na Zona Sul; e no dia 30 de março (sábado), às 14h, no Parque Raul Seixas, no Conjunto Residencial José Bonifácio (COHAB 2) em Itaquera.

O espetáculo explora os impactos da pandemia da COVID-19 nas periferias, refletindo sobre o cultivo de convívios e das alegrias possíveis, mesmo durante momentos densos como esse. Apostando na poesia e na ludicidade, a montagem apresenta uma jornada fantástica pelo Brasil contemporâneo.

Encerrando o mês, no dia 31 de março (domingo), às 16h, o Grupo Pandora de Teatro recebe o Bloco Batakere, em sua sede, a Ocupação Artística Canhoba, em Perus, Zona Noroeste de São Paulo.

As ações são do projeto “Pandora 20 Anos – Firmeza Permanente” contemplado na 41° Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura, com o qual o grupo comemora 20 anos de pesquisa contínua no bairro de Perus – SP.

Com intensa produção artística, o coletivo aborda em suas criações temáticas pertinentes à história do Bairro de Perus e do Brasil, suas injustiças sociais e suas problemáticas, através de uma invenção poética que exalta a força da teatralidade.

Informações: www.grupopandoradeteatro.com.br, www.facebook.com/grupopandora.deteatro e

www.instagram.com/grupopandoradeteatro

Serviço: Mostra de Repertório 20 anos do Grupo Pandora de Teatro

Com Grupo Pandora de Teatro

Espetáculo “Jardim Vertical”

Sinopse: Jardim Vertical reflete sobre as relações familiares na contemporaneidade e a falsa ideia de segurança. De forma cômica e satírica, o espetáculo transita pelo dia-a-dia de uma família que opta por se isolar do mundo exterior em um seguro apartamento no quadragésimo sétimo andar de um edifício.

Duração: 80 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Gênero: Teatro Adulto

Quando: 05 de março de 2024 (terça-feira) – Horários: 14h e 19h30

Onde: CEU Perus – Endereço: R. Bernardo José de Lorena, S/N – Vila Fanton, São Paulo – SP, 05203-200

Grátis. Capacidade: 60 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Espetáculo: “Autoestrada para Damasco”

Sinopse: Uma atendente de pedágio trabalha na noite de Ano Novo. É a véspera das comemorações. Está desanimada, até encontrar seu novo amor, um urso pardo sem dinheiro para a tarifa.

Duração: 30 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Gênero: Teatro Adulto

Quando: 01 e 02 de março de 2024 – Horário: sexta-feira às 16h, sábado às 19h

Onde: Teatro Pyndorama – Endereço: R. São Domingos, 224 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01326-000

Grátis. Capacidade: 40 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Quando: 12 de março de 2024 (terça-feira) – Horário: 10h30 e 18h

Onde: Ocupação Mateus Santos – Endereço: Av. Paranaguá, 1633 – Jardim Belém, Ermelino Matarazzo – São Paulo – SP – 03809-170

Grátis. Capacidade: 50 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Quando: 15 a 18 de março de 2024 – Horário: sexta-feira às 19h30, domingo 18h

Onde: Ocupação Artística Canhoba – Endereço: Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton, Perus, São Paulo/SP

Grátis. Capacidade: 40 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Espetáculo: “Nina e a cidade que perdeu o vento”

Sinopse: Nina, uma garota que trabalha com entregas durante a pandemia no Brasil, parte em sua jornada fantástica para levar uma importante encomenda até um lugar muito distante, a cidade que perdeu o vento. Duração: 60 minutos. Classificação indicativa: Livre. Gênero: Teatro Infanto-juvenil

Quando: 26 de março de 2024 (terça-feira) – Horário: 10h30 e 15h30

Onde: CEU Heliópolis – Endereço: Estr. das Lágrimas, 2385 – São João Clímaco, São Paulo – SP, 04244-000

Grátis. Capacidade: 60 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Quando: 30 de março de 2024 (sábado) – Horário: 14h

Onde: Parque Raul Seixas – Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 – Conjunto Residencial José Bonifácio (COHAB 2) em Itaquera, Zona Leste de São Paulo – SP, 08253-580

Grátis. Capacidade: 80 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.

Bloco Batakere visita Ocupação Artística Canhoba – Grátis

Quando: 31 de março de 2024 (domingo) – Horário: 16h

Onde: Ocupação Artística Canhoba (Praça) – Endereço: Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton, Perus- SP

Grátis. Capacidade: 40 pessoas. Estacionamento: Não possui. Acessibilidade: Não possui.