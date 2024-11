Grupo Os Crespos celebra teatro negro no Brasil com espetáculo, debates e homenagens

De 21 a 24 de novembro (quinta-feira a domingo), o Itaú Cultural recebe uma edição especial da mostra As Crespas, realizada pela companhia teatral Os Crespos, para celebrar uma década de Legítima Defesa – Uma Revista de Teatro. A publicação foi criada em 2014 com a proposta de reunir entrevistas, artigos e dramaturgia sobre questões pertinentes ao grupo. Nesta celebração, assuntos como os 80 anos do Teatro Experimental do Negro, o cenário atual das produções negras no Brasil e a ação de grupos como o mineiro Teatro Negro e Atitude (TNA) e o paulista Grupo Clariô de Teatro, dividem espaço com pílulas poéticas, além de uma homenagem à atriz Lizette Negreiros (1940-2022) e da apresentação, na íntegra, do espetáculo À Sombra da Goiabeira.

A programação acontece de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Como todas as atividades do IC, os ingressos são gratuitos e devem ser reservados sempre na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br. Quem não conseguir garantir o seu, pode comparecer uma hora antes do evento ser iniciado, quando é formada uma fila de espera. Os ingressos que tiverem desistência serão distribuídos por ordem de chegada.

Um coquetel de lançamento abre as comemorações aos 10 anos de Legítima Defesa – Uma Revista de Teatro na quinta-feira (dia 21), às 20h, no piso térreo do Itaú Cultural. Na sequência, a crítica mineira e pesquisadora de teatralidades brasileiras e curadora independente Soraya Martins fala da trajetória da intelectual Maria Nascimento (1924-1995), ativista da causa negra e cofundadora e diretora do Teatro Experimental do Negro (TEN), e Sidney Santiago Kuanza, diretor e co-fundador da Cia Os Crespos, aborda o Teatro do Sentenciado, criado por Abdias Nascimento enquanto esteve encarcerado, na década de 1940, e que foi a célula criadora do TEN.

A noite conta, ainda, com a participação do jornalista e crítico teatral Miguel Arcanjo abordando a trajetória dos homenageados desta edição especial de Legítima Defesa, e fecha com a ação Pílulas Poéticas, dividida em duas partes. Na primeira, o Grupo Clariô de Teatro apresenta músicas de seu mais recente espetáculo, o premiado Boi Mansinho e A Santa Cruz do Deserto, baseado na história do massacre da Irmandade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto (Crato – CE). Na segunda, Os Crespos apresentam Sonhos, performance sobre a capacidade de criar imaginários positivos apesar das dificuldades do dia a dia.

Na sexta-feira (dia 22), também às 20h, a programação segue com a conversa O Teatro Negro Agora, abordando os bastidores e o cenário atual das produções negras no Brasil e sua relação com o mercado cultural. Participam do encontro o jornalista Nabor Junior, editor de Legítima Defesa, a escritora, dramaturga, atriz/performer e jornalista baiana Mônica Santana, e o ator, diretor, dramaturgo e produtor cultural Ângelo Flávio Zuhalê, fundador da primeira companhia de teatro negro em território acadêmico do Brasil, o CAN – Coletivo de Artistas Negros Abdias Nascimento, na Universidade Federal da Bahia.

Na sequência, Mônica Santana divide com a diretora de teatro, atriz, dramaturga, coreógrafa e dançarina Ymoirá Micall, fundadora da Cia Sacana, a ação Pílulas Poéticas. Ela apresenta uma cena de Isto Não É Uma Mulata, solo autoral que analisa imagens de controle em torno de mulheres negras, por meio de sua carnavalização. Ymoirá mostra ao público um trecho de Uma, solo coreográfico sobre transição de gênero na intenção de exercer a liberdade de ser o que realmente se é.

Celebração

No sábado (dia 23), também a partir das 20h, a conversa tem como tema Teatro Negro em Festa, dando luz a espetáculos recentes do Teatro Negro e Atitude (TNA), de Belo Horizonte, que completa 30 anos de trajetória, e do Grupo Clariô de Teatro, com 20 anos de atuação na periferia de Taboão da Serra, em São Paulo. A conversa reúne o dramaturgo, performer e curador mineiro Anderson Feliciano e Lucelia Sergio, atriz, diretora, dramaturga, crítica de arte e co-fundadora da Cia Os Crespos.

Das ideias à cena, a noite conta, ainda, com a apresentação de fragmentos do trabalho do Teatro Negro e Atitude e com uma homenagem poética feita pela artista Cintia Alves a Lizette Negreiro, referência do teatro negro paulista, atriz e curadora no teatro e no cinema. Na apresentação, são apresentados trechos do espetáculo Caduca, do Coletivo Grão, último trabalho da atriz nos palcos.

A edição especial de As Crespas no Itaú Cultural fecha no domingo (dia 24), às 19h, com À Sombra da Goiabeira, espetáculo da companhia mineira Grupo Teatro Negro e Atitude, inédito em São Paulo, e cuja dramaturgia está publicada na edição de 10 anos da Legítima Defesa. A peça narra uma história de rupturas na relação entre um pai e um filho, dois homens negros, que após 13 anos sem se falar, reencontram-se à sombra de uma goiabeira no terreiro dos fundos de sua velha casa.

SERVIÇO:

As Crespas Especial

Comemoração dos 10 anos da revista Legítima Defesa – Uma Revista de Teatro

De 21 a 24 de novembro (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo e feriado, às 19h

Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Duração: 80 minutos aproximadamente

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita: reservas de ingressos na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br