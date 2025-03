Grupo musical de Diadema lança animação em homenagem às mulheres

No dia 21 de março de 2025, acontece o lançamento oficial do novo videoclipe animado da música “Papo de Mulher” do grupo Melodivas. O single está disponível nas principais plataformas digitais e o clipe será lançado no Youtube.

Celebrando a existência das mulheres, ‘Papo de Mulher’ é uma expressão da força, diversidade e beleza do universo feminino, mas também um grito de alerta sobre as constantes imposições e comentários que as mulheres enfrentam no dia-a-dia. A música traz à tona não apenas a celebração, mas o peso e a resistência diante daquilo que é imposto às mulheres em suas rotinas.

Produzido em formato de desenho animado e em preto e branco, o clipe remete aos clássicos dos antigos cartoons e conta com tradução em LIBRAS, ampliando o acesso para diversos públicos.

“Papo de Mulher não é só uma música, é um recado, uma conversa, uma expressão cheia de atitude e bom humor. A gente mergulhou no jazz e trouxe uma pegada teatral, brincando com vozes, timbres e dinâmicas para contar essa história do nosso jeito!”, comenta o grupo que possui um olhar voltado para a diversidade musical e uma proposta que celebra a pluralidade de expressões artísticas, convidando o público a refletir sobre o papel da mulher na música brasileira e na sociedade.

O grupo que é Diadema, é formado por Helis Martins, Miriam “Parpi” Parpinelli, Seni e Patrícia “Pati Batuca” Viann, cujas influências e trajetórias musicais se entrelaçam para criar um projeto inovador, recheado de releituras de músicas consagradas que fazem parte da história de cada uma delas.

Da MPB ao rock, passando por jazz, blues, samba, punk, e até ópera, as Melodivas abordam as canções sob um olhar feminino profundo e moderno, trazendo versões intensas, criativas e com uma sonoridade plural, que mistura influências de várias décadas e estilos musicais.

A ação faz parte do projeto contemplado no edital Lei Paulo Gustavo da cidade de Diadema, viabilizado por meio do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.