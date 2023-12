Grupo Muffato abre 2 mil vagas de emprego na Grande São Paulo

O Grupo Muffato, sexta maior rede de varejo alimentar do país, iniciou as contratações para o Max Atacadista, rede de atacarejos que abrirá três unidades na capital paulista (Butantã, Interlagos e Lapa), além de Santo André, São Bernardo e Guarulhos. Basta ter mais de 18 anos para se candidatar, pois a maioria das vagas não exige experiência. As funções com maior número de oportunidades são:

Recepcionista;

Agente de prevenção;

Repositor (a)

Operador (a) de caixa

Orientador (a) de caixa

Balconista

Açougueiro (a) e aux. de açougue

Padeiro (a) e aux. de padaria

Vendedor (a)

Zelador (a)

Televendas

Operador (a) de empilhadeira

Auxiliar de estacionamento

Na Capital, os candidatos devem ir ao prédio onde funcionará o Max Atacadista Butantã, na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519, com entrada pela avenida Eliseu de Almeida.

Em Guarulhos também estão abertas contratações imediatas na rua Carlos Leal Evans, 252, Jardim Santa Francisca.

Em Santo André, a seleção inicial está sendo realizada na Avenida dos Estados, 7439.

Em *São Bernardo, recrutadores recebem candidatos na Rua Frei Damião, 355.

O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

É desejável que os interessados gostem de trabalhar em equipe, de atender pessoas e estejam dispostos a aprender e se adaptarem à rotina do varejo. Há vagas para PCD, estrangeiros com situação regularizada e 60+. É preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital) para fazer o cadastramento. O Grupo Muffato fornecerá treinamentos técnicos, operacionais e de atendimento a todos.