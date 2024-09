Grupo Master de Dança de Ribeirão Pires vai competir na Argentina

Sob a orientação da professora Tânia Mary Del Santo, o Grupo de Dança Ribeirão Pires Futebol Clube Master, composto por dez mulheres com mais de 60 anos, participarão, nos dias 25 e 26 de outubro, do Plié Dance Festival, que acontece no Teatro Paseo la Plaza, em Buenos Aires, na Argentina.

Pela primeira vez fora do Brasil, o grupo está ensaiando três vezes por semana e buscando apoio da iniciativa privada para concluir o sonho da viagem. “Elas estão juntas na dança há pelo menos cinco anos, mas, antes disso, nunca tiveram base técnica de palco. Foi um trabalho diário que merece todo destaque que têm tido”, comentou.

Competindo no estilo livre na categoria Master, o grupo formado por 10 dançarinas – são elas: Rosely Tamashiro, Jacirema Maria Goes, Elenice Maria Santiago, Josilaine Aparecida Rudner, Clara Amorin, Eliete de Jesus Silva, Rommy Charlotte Marisch, Maria Conceição Plenas, Elci Cristina Borini e Ana Paula dos Santos – apresentará a coreografia “Queens” com muita produção, brilho e cores vivas.