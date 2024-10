Grupo Innova Steel promove capacitação de mulheres para construção civil

Em homenagem à campanha Outubro Rosa, o Grupo Innova Steel, líder em construção a seco no país, preparou um curso especial de capacitação profissional destinado exclusivamente a mulheres. A proposta do Steel Pro Mulher, realizado apenas uma vez ao ano pelo centro de formação Steel Pro, é preparar o grupo para atuar no segmento de construção a seco e com Light Steel Frame.

“O Steel Pro Mulher é uma iniciativa que busca empoderar as mulheres para o trabalho na construção civil. A nossa presença só cresce nesse setor, mas ainda é um ambiente majoritariamente masculino. Então é importante levar capacitação adequada a todas que querem trabalhar na área”, conta Caroline Siqueira, vice-presidente da empresa. Segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), as mulheres representaram cerca de 60% das admissões dentro da construção civil nos primeiros meses de 2023. Por isso, a necessidade de uma mão de obra cada vez mais qualificada.

A turma de 2024 do Steel Pro Mulher formou 15 profissionais em uma experiência completa que combinou teoria e prática em montagem de casa de steel frame, e abordou temas como prevenção de patologias, marketing, gestão de obras 5.0 e até uso das redes sociais. Tudo para ajudar a fortalecer as profissionais dentro do mercado de trabalho e capacitar integralmente as mulheres que participaram do treinamento. No final, as alunas montaram uma casa inteira com o uso da tecnologia aprendida.

O curso, realizado mensalmente, é voltado tanto a homens, como mulheres. No mês de outubro serão duas edições, sendo a primeira dedicada exclusivamente ao público feminino e o valor arrecadado com as inscrições será doado para a ONG de apoio ao câncer de mama IMAMA (Instituto da Mama), do Rio Grande do Sul. “O Grupo Innova Steel mantém um olhar atento ao Estado desde as enchentes de maio. Doamos 200 casas para famílias que perderam tudo, estamos fomentando mão de obra no local para ajudar na economia e, agora, tivemos essa iniciativa focada no Outubro Rosa. É importante lembrar que os gaúchos ainda precisam da nossa ajuda”, acrescenta Caroline.

As aulas do centro de formação profissional Steel Pro são 100% práticas e contam com instrutores com mais de 10 anos de experiência, que ensinam os profissionais a dominarem o uso do Light Steel Frame, acelerar suas obras e aumentar seu faturamento. Em 12 anos de atuação, o centro já formou mais de 700 alunos na técnica importada dos Estados Unidos pelo Grupo Innova Steel.

A tecnologia Light Steel Frame usa perfis de aço para as estruturas das edificações e um sistema de fechamento com chapas cimentícias e de gesso, que inclui o material responsável pelo aprimoramento acústico e térmico, bem como itens relativos à parte hidráulica e elétrica. “Esse sistema construtivo, que é mais resistente, versátil e permite maior rapidez na construção, também é mais sustentável – um metro quadrado de construção a seco consome cinco litros de água, enquanto uma construção de alvenaria consome 500 litros por m2. Com o Steel Pro, estamos capacitando uma nova geração de profissionais em um modelo construtivo que certamente ainda irá crescer muito no país, que carece de mão de obra qualificada para sua expansão, e o fato do sistema ser dez vezes mais leve que o convencional possibilita o acesso da mão de obra feminina, que também se mostra mais atento aos detalhes e acabamento”, finaliza a VP.