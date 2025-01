Grupo HEINEKEN e DIO oferecem 10 mil bolsas de estudo para capacitação em IA

Parceria entre o Grupo HEINEKEN e a DIO, maior plataforma gratuita de educação e empregabilidade tech do mundo, oferece 10 mil bolsas de estudo para quem deseja iniciar ou evoluir na área de dados. O programa “Coding the Future Heineken – Inteligência Artificial Aplicada a Dados” apresenta uma grade educacional completa, com abordagem teórica e prática, orientada ao desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado. O bootcamp gratuito é voltado para profissionais em início de carreira interessados em ingressar nesse universo.



“Acreditamos que a tecnologia e a educação são ferramentas poderosas para transformar carreiras e capacitar profissionais, especialmente em um mercado cada vez mais dinâmico, conectado e orientado por dados. Com este programa, reforçamos nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento de talentos e impulsionar a inovação no setor, alinhando nossas ações a um propósito social maior. Queremos abrir portas para futuros profissionais, oferecer oportunidades concretas de crescimento e ajudar a impulsionar carreiras, conectando as pessoas às demandas do futuro da tecnologia”, afirma Fábio Criniti, Diretor de Data & Analytics do Grupo HEINEKEN.



As inscrições podem ser feitas pelo site Link, até 23 de fevereiro. O programa inclui trilhas educacionais que abordam desde fundamentos de bancos de dados relacionais até a criação de dashboards dinâmicos com ferramentas de inteligência artificial. Além disso, desafios práticos simulam aplicações reais, como modelagem de dados para e-commerce e processos de ETL inteligentes, sempre com o objetivo de garantir empregabilidade.



Com mais de 60 horas de conteúdo, seis desafios de projetos e cinco mentorias ao vivo, o bootcamp proporciona um ambiente completo de aprendizado, capacitando profissionais para gestão, análise e visualização de dados. Ao final do curso, os participantes poderão adicionar os projetos realizados a seus portfólios e currículos e aumentar as chances de contratação por empresas parceiras da DIO por meio da plataforma Talent Match.



“É uma iniciativa que busca capacitar novos talentos e ampliar o acesso às carreiras de tecnologia, que estão entre as mais promissoras do mercado. Queremos oferecer um programa que não apenas ensine as ferramentas, mas também prepare os profissionais para os desafios reais da área de dados”, finaliza Iglá Genero, CEO e CoFundador da DIO.



Além das aulas conduzidas por especialistas, o curso inclui sessões de mentoria ao vivo, que permitem aos participantes interagir com profissionais experientes, obtendo insights sobre melhores práticas em modelagem de dados, otimização de consultas SQL e criação de dashboards.