Grupo Fundo de Quintal é atração confirmada na Praça A

Anote na agenda: 24 de agosto é o dia da animação, da alegria, da música e do samba e do pagode de primeira tomarem conta da Praça A – casa que segue o conceito de SuperBar e é reconhecida como espaço que vai ‘do chope ao show’, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade.

Na data, o SuperBar recebe nada mais nada menos que o grupo Fundo de Quintal, reconhecidamente um dos mais tradicionais, importantes e respeitados grupos que o samba e o pagode já viram em ação! Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Júnior Itaguay, Márcio Alexandre e Tiago Testa levam à Praça A um repertório completo e recheado de grandes sucessos, como ‘O show tem que continuar’, ‘A Amizade’, ‘Nosso grito’, ‘Eu não quero mais’, ‘Batucada dos nossos tantans’, ‘Lucidez’ e uma série de outras canções que se tornaram grandes hinos do samba em todo o país.

A galera que chegar cedo poderá desfrutar dos mais de 1.000 m² de ambiente climatizado, aproveitar a enorme variedade de torneiras de chope, além de degustar o delicioso Buffet de Feijoada, servido até às 17h,os petiscos disponíveis no menu, assim como a variedade de pratos do Go SushiBar. Quem quiser aproveitar com mais comodidade, pode reservar um dos 20 camarotes disponíveis na casa. Um deles, inclusive, é totalmente exclusivo, com 50m² e entrada, bar e banheiro privativos.

Além do show imperdível do grupo Fundo de Quintal, também estão confirmadas as apresentações de Buiu SP, Janaína Theodoro, Felipe Felps, DJ Clayton e Deejay Dony. Os ingressos para o show do Fundo de Quintal estão disponíveis a partir de R$ 60 (compra antecipada com nome na lista) e podem ser adquiridos na própria casa.

Serviço:

Praça A- Show do grupo Fundo de Quintal

Data: 24/08 (sábado)

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Horário de funcionamento: das 11h30 às 5h

Ingressos: 2º lote = a partir de R$ 60 (com nome na lista e pagamento antecipado) e a partir de R$ 80 (sem nome na lista)*

Ponto de venda: Praça A

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

www.instagram.com/praca_a_vilamadalena

*Valores podem sofrer alterações de acordo com horário