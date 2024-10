Grupo Flow e Audible lançam conteúdo original sobre golpes e fraudes da internet

O Grupo Flow, ecossistema de mídia digital, e a Audible, criadora e distribuidora líder de entretenimento em áudio de alta qualidade, lançam o Audible Original ‘Manual Para Não Ser Feito de Otário’. Esta é uma produção do Grupo Flow que chegou gratuitamente ao serviço da Audible, com o principal objetivo de educar e informar os ouvintes sobre os diversos tipos de golpes que existem, oferecendo dicas práticas para evitar cair em fraudes.

A áudio série conta histórias reais, criando um conteúdo em áudio que combina aprendizado e uma narrativa envolvente. Em cada episódio, Igor Coelho, fundador do Grupo Flow e apresentador do Flow Podcast, conversa com vítimas e especialistas, enquanto elabora um guia prático com dicas essenciais para evitar cair em golpes como emprego falso, criptomoedas, aluguel de crianças, anúncios falsos, falsidade ideológica e o famoso “golpe do amor” (sequestro de homens). Três episódios são dedicados exclusivamente ao “Golpe do Tinder”, também conhecido como estelionato sentimental.

De acordo com Sarah Buchwitz, CEO do Grupo Flow, a colaboração com a Audible é resultado da união de duas forças complementares. “De um lado, o Grupo Flow traz sua expertise em produção de conteúdo autêntico e envolvente, com uma audiência fiel e um formato de conversas já consolidado. Do outro, a Audible, sendo um serviço de destaque no segmento de audiolivros e áudio séries originais”, explica.

“Fico contente por fazer parte de um projeto como esse e oferecer às pessoas um produto de alta qualidade, visando o interesse por conteúdo investigativo e educativo. A impunidade tem feito estelionatários prosperarem no Brasil. Nesse sentido, a ideia é alertar a sociedade sobre os riscos e promover uma discussão sobre a necessidade de leis mais severas para coibir essa prática”, comenta Igor Coelho.

“A indústria do audiolivro e dos conteúdos em áudio está em pleno desenvolvimento no país e acredito que disponibilizar de forma gratuita conteúdos educativos como este que lançamos com o Grupo Flow seja benéfico para que mais pessoas tenham acesso ao formato e à experiência auditiva imersiva que a Audible oferece”, afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.