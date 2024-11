Grupo feminino XG lança o mini álbum ‘AWE’

Nessa sexta-feira (8), o popular grupo feminino XG liberou o aguardado 2º mini álbum ‘AWE’, acompanhado do music video para a faixa principal ‘HOWLING’. A música combina o som marcante do baixo com a intensidade do sintetizador, capturando a essência carismática e sofisticada do XG. Os ouvintes são convidados a terem uma experiência envolvente através dos uivos das integrantes, remetendo a uma alcateia, que dão vida à melodia.

O recém-lançado videoclipe para ‘HOWLING’, mais uma vez supera as expectativas com sua qualidade cinematográfica. Ele traz as artistas como visitantes do espaço sideral que chegam a uma cidade controlada e homogênea. Rachaduras começam a se formar à medida que elas transformam o ambiente em seu próprio mundo, simbolizando a intenção das jovens de remodelar as estruturas e deixar sua marca. A união das integrantes, como a de uma alcateia, reforça o desejo feroz de mudarem o mundo de acordo com seus próprios pensamentos.

‘AWE’ é o novo trabalho do XG após quase um ano desde seu 1º mini álbum ‘NEW DNA’. O lançamento visa abordar o tema “awe” – uma mistura de medo e curiosidade que é sentido ao encontrar algo totalmente novo. Através deste álbum, o grupo visa inspirar um senso de admiração, oferecendo aos ouvintes uma experiência especial de viver ao lado da música do XG em suas vidas cotidianas. ‘AWE’ é composto por 8 faixas, incluindo as músicas pré-lançadas “SOMETHING AIN’T RIGHT”, “IYKYK” e a faixa “WOKE UP REMIXX” com artistas como Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL e Awich.

A primeira turnê mundial do XG, “The First HOWL”, atraiu aproximadamente 120 mil fãs na Ásia e 50 mil na América do Norte. Elas iniciam sua turnê pelo Reino Unido e Europa em 18 de novembro, em Manchester, seguida por shows em Londres, Berlim, Paris, Bruxelas e Amsterdã. As artistas já têm a agenda cheia em 2025, com mais 8 shows em 4 cidades no Japão. Mais paradas dessa turnê serão anunciadas em breve.

Com seu 1º Mini Álbum ‘NEW DNA’, o XG surgiu como uma nova entidade (X-GENE), marcando o início de sua visão de mundo única. Agora, por meio da música, elas estão se esforçando para se conectar ainda mais profundamente com o mundo.

Quando uma nova presença aparece, ela geralmente evoca medo e curiosidade, levando as pessoas a um processo psicológico de “AWE” (assombro e admiração) à medida que a aceitam. O 2º Mini Álbum do XG visa conjurar esse sentimento de “AWE” (assombro e admiração), oferecendo aos ouvintes uma experiência especial de viver ao lado da música do XG em suas vidas cotidianas.

Tracklist:

1. HOWL

2. HOWLING

3. SPACE MEETING Skit

4. IYKYK

5. SOMETHING AIN’T RIGHT

6. IN THE RAIN

7. WOKE UP REMIXX (FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, Dok2)

8. IS THIS LOVE