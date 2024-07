Grupo é preso por delivery de drogas na região da Vila Mariana, zona sul da capital

A Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher, com idades entre 18 e 43 anos, por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (08), na Rua Professor Serafim Orlandi, região sul de São Paulo.

A prisão foi realizada depois que uma equipe de patrulhamento suspeitou de um VW/Voyage que ia entrar em uma residência, mas recuou ao ver a viatura. O suspeito foi abordado e ao entrar em contradição, confessou estar no endereço para retirar entorpecentes para realizar entregas.

Os policiais entraram no imóvel e perceberam ser um laboratório de “maconha gourmet. Em seu interior, os outros envolvidos no crime foram localizados e confessaram a participação. Lá foram apreendidos mais de R$20 mil reais em espécie, quatro aparelhos celulares, óleo de maconha para cigarro eletrônico e 32,9 kg de maconha, bem como os três automóveis envolvidos no delivery.

Eles foram presos e conduzidos ao 8° DP (Brás), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/Apreensão de objeto