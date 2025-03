Grupo DPSP abre 100 vagas para auxiliar de logística na região de Osasco (SP)

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, oferece 100 vagas para a posição de auxiliar de logística para atuar no Centro de Distribuição localizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

As oportunidades são aplicáveis a profissionais com mais de 18 anos e ensino médio completo, que desejem ingressar em uma companhia que valoriza a diversidade e promove o desenvolvimento das suas pessoas. “Buscamos profissionais que contribuam na garantia da excelência operacional do Grupo DPSP e que queiram se desenvolver e crescer conosco”, destaca Patrícia Ramalho, Gerente Executiva de Gente e Gestão do Grupo DPSP.

As vagas são para início imediato, não requer experiência anterior e os colaboradores contratados executarão funções essenciais como recebimento, movimentação e separação de produtos para o abastecimento das nossas lojas. Os interessados podem conferir mais detalhes da vaga e se inscrever no site Link

As vagas abertas oferecem benefícios como vale transporte, vale refeição, cesta básica, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, Wellhub (plataforma de academias), convênio farmácia, programa de saúde, programa para gestantes, programa de participação nos resultados, clube de descontos e diversas possibilidades de desenvolvimento e crescimento profissional com a Universidade Corporativa.

E para apoiar o desenvolvimento profissional e a capacitação de quem busca uma oportunidade, o Grupo DPSP oferece o Programa de Educação Logística (EduLog), que desde 2022 já conta com mais de 2.000 inscritos e disponibiliza +20h de formação gratuita sobre o setor logístico do Varejo Farma. Os interessados, podem acessar o curso através do link: Link

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco, com 130 anos, e Drogaria São Paulo, de 82 anos de história e tradição. A companhia é uma das maiores redes do varejo farmacêutico com mais de 1.600 lojas em nove estados do Brasil, além do Distrito Federal.

Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo, com uma Central de Relacionamento ao Cliente para suporte e auxílio no pós-venda. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.