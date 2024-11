Grupo de trabalho do CNJ visita SP para debater ações contra violência nos estádios

Integrantes do Grupo de Trabalho Paz nas Arenas criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visitou São Paulo nesta sexta-feira (8) para conhecer e debater as ações de segurança implementadas no estado para enfrentar a violência nas praças desportivas. O ministro Guilherme Caputo Bastos foi recebido pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O estado foi o primeiro escolhido para ser visitado pelo grupo de trabalho pela “grandiosidade” das ações desenvolvidas em São Paulo, informou o ministro durante o encontro. “Nós estamos buscando normatizar essa questão da violência. E isso deve ser idealizado compartilhando experiências. Esse encontro com as forças de segurança busca ouvir os profissionais para saber dessas experiências vividas aqui no estado”. O objetivo do grupo de trabalho é criar um protocolo nacional de enfrentamento à violência a partir das particularidades de cada estado.

O secretário Guilherme Derrite destacou a importância de o Conselho Nacional de Justiça entrar nessa esfera em apoio aos estados na formulação de políticas públicas. “Essa é uma pauta necessária para promover paz nas arenas esportivas, por isso é importante abrir esse diálogo por meio dessa rede colaborativa”, afirmou.

O grupo, instituído pela Portaria CNJ 219/2023, realiza estudos e propostas para a formulação de estratégias com o objetivo de propor soluções para reduzir a violência nas praças desportivas, bem como o encaminhamento de temas afins, com a pretensão de preservar a integridade dos resultados desportivos e a moralidade do desporto através de uma atuação mais qualificada do próprio Poder Judiciário.

Durante o encontro na sede da Secretaria da Segurança Pública, representantes das Polícias Civil e Militar detalharam as ações desenvolvidas no estado durante os eventos esportivos. São Paulo estabeleceu uma frente de inteligência para detectar as ações previamente organizadas envolvendo torcidas organizadas, com atuação integrada das Polícias Civil e Militar.

Outra iniciativa detalhada foi a parceria estabelecida com o Palmeiras, em caráter experimental, no controle de acesso ao estádio do clube. De acordo com as autoridades, isso promoveu a redução de incidentes nas arquibancadas, com a prisão de dezenas de torcedores com mandados de prisão em aberto no momento em que tentavam entrar no local do evento.

O Grupo de Trabalho Paz nas Arenas pretende estabelecer um diálogo em todas as frentes para criação do protocolo único para regulamentar as ações de segurança. “Trabalhar junto para unir esforços e melhorar esse ambiente, criando um espaço mais seguro nos estádios e arenas esportivas”, lembrou o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva.