Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí recebe Martelo para concerto gratuito no Teatro Procópio Ferreira

O Conservatório de Tatuí – uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, recebe diversos convidados para apresentações em conjunto com seus grupos musicais e promove atividades voltadas aos estudantes em celebração aos 70 anos da instituição. Entre os destaques do mês de junho estão o concerto do Grupo de Percussão do Conservatório com o grupo Martelo e a realização da 1ª Semana de Música de Câmara e Prática de Repertório Popular. Toda a programação será aberta ao público e terá entrada gratuita.

Criado em 1975, o Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí é o mais antigo do gênero no país. Atualmente coordenado por Luis Marcos Caldana, seu objetivo é oferecer aos(às) estudantes a oportunidade de executar peças específicas para grupos de percussão. No dia 16, às 11h, o grupo convida o Martelo para um concerto gratuito no Teatro Procópio Ferreira e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma INTI. Considerado uma referência na criação e difusão de novas obras dedicadas a percussão de concerto, o Martelo é formado por Danilo Valle, Leonardo Gorosito, Rafael Alberto e Rubén Zúñiga.



Para a apresentação em conjunto, os grupos trarão as seguintes peças no repertório: Fantasy on the Plains, de Michael Aukofer, executada pelos estudantes do Conservatório de Tatuí, seguida pela peça Rock Etude #7, de Bill Douglas e arranjo de Michael Udow; Dois Gestos, de André Mehmari com adaptação do grupo Martelo; Correnteza, de Leonardo Gorosito; Mamulengo, de Léa Freire com arranjo de Natália Mitre; e Sinfonia Nº 4: Finale, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

No dia seguinte, 17 de junho, a partir das 9h, o Conservatório de Tatuí dará início a 1ª Semana de Música de Câmara e Prática de Repertório Popular, no Salão Villa-Lobos. O objetivo desta atividade é ampliar a vivência artística dos estudantes da instituição por meio de uma extensa programação, que conta com apresentações diárias dos estudantes até o dia 21.

A disciplina de Música de Câmara é obrigatória a partir do primeiro ano do Ciclo Intermediário, e deve ser cumprida até o segundo ano do Ciclo Avançado. Desde o ano letivo de 2023, Música de Câmara e Prática de Conjunto são validadas pelo ano de cumprimento da disciplina e não mais pela quantidade de grupos em que estudantes estão inseridos.



Dessa forma, os alunos podem participar em mais de um grupo de Música de Câmara e/ou Prática de Conjunto em horários e com docentes diferentes, porém, apenas uma das disciplinas será validada como disciplina regular, sendo que as demais irão constar no Histórico Escolar do(a) estudante como disciplina optativa.

Todas as apresentações da 1ª Semana de Música de Câmara e Prática de Repertório Popular serão gratuitas. Confira todos os detalhes da programação do Conservatório de Tatuí na Agenda Cultural da instituição.

SERVIÇO:

Concerto: Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí & Martelo

Coordenação: Luis Marcos Caldana

Data: 16 de junho de 2024, domingo

Horário: 11h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Entrada gratuita – Retire seu ingresso pela plataforma INTI

1ª Semana de Música de Câmara e Prática de Repertório Popular

Coordenação: Tulio Pires e Jotagê Alves

Data: 17 a 21 de junho de 2024

Horário: das 9h às 18h

Local: Salão Villa-Lobos

Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Entrada gratuita