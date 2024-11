Grupo de pagode Benzadeus lança projeto “Benzadeus – Ao Vivo no Brazólia”

O Grupo Benzadeus chega com tudo nesta sexta-feira, 01 de novembro, com o lançamento do projeto “Benzadeus – Ao Vivo no Brazólia”, pela Som Livre. O álbum, gravado ao vivo na tradicional casa de shows Brazólia, em Brasília, traz toda a energia da banda e marca uma volta às raízes do grupo, que começou sua trajetória tocando nos bares da cidade.

“Com certeza será um momento marcante em nossa carreira! Foi incrível ver todo mundo cantando do início ao fim, as pessoas se emocionando e vibrando com a gente, trazendo o verdadeiro sentido da energia Benzadeus. Sem contar que essa terceira gravação foi realizada no Brazólia, que sem dúvida hoje é a casa de show mais tradicional de Brasília, é a casa do pagode!”, conta Vinícius de Oliveira, integrante do grupo.

A faixa principal do projeto é o single inédito “Arzin no 16”, uma composição do vocalista Magrão. A música, contagiante e envolvente, já conquistou o público, que cantou em coro durante a gravação.

Com sete faixas 100% autorais, o álbum reflete a relevância do Benzadeus no cenário do pagode atual, destacando-se por apresentar composições próprias, algo cada vez mais raro no mercado musical.

“Estamos construindo nossa identidade e é isso que queremos mostrar para o Brasil! Valorizar o que tem de novo no mercado é uma forma de oxigenar o gênero do pagode e deixá-lo ainda mais vivo. Quem conhece a gente já vai conhecer a maioria das nossas autorais, mas a faixa Arzin no 16 tem tudo pra cair na boca do povo. Na gravação foi muito surpreendente!“, exclama Magrão.

Tracklist do álbum “Benzadeus – Ao Vivo no Brazólia”:

Polo Norte e Cantin

Bateria e 12 de Junho

Ela tá no look e Mau Negócio

Assume e Tuntuntun

Despedida de solteiro e Me Socorre

Falando por nós e De a Az

Arzin no 16 (Inédita)