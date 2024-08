Grupo de k-pop NTX disponibiliza telão em Niterói para fãs que não conseguiram ingressos para show

Após uma apresentação inesquecível em território fluminense, o grupo de k-pop NTX se prepara para mais uma noite de show no Centro Cultural da UFF. Os NTFUL, como são conhecidos os fãs, poderão acompanhar de perto o espetáculo, mesmo que não tenham conseguido ingressos, que se esgotaram em menos de uma hora. Em parceria com a Prefeitura de Niterói, o octeto disponibilizará telões externos para que todos possam acompanhar as apresentações dentro do teatro em tempo real. O show está previsto para começar às 20 horas.

Na noite anterior, os sul-coreanos Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun se apresentaram com a turnê de “Hold X”, o novo mini-álbum do grupo. O repertório contou com “Problematic”, carro-chefe do disco, e outros sucessos, além da participação da Escola de Samba Viradouro, com quem cantaram “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos, e o enredo campeão do Carnaval 2024, “Arroboboi Dangbé”, usando a camisa do Clube Botafogo.

A turnê é organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil e, em Niterói, tem a realização da UFF e de Ana Cláudia Guimarães. Os shows também acontecem em Brasília, São Paulo, Piracicaba, Belo Horizonte e João Pessoa.

