Grupo de k-pop Just B faz apresentação única no Brasil em Março

Os fãs da cultura pop coreana tem um encontro marcado em São Paulo como um dos nomes em ascensão do kpop. O boygroup Just B se apresenta no Studio Stage, em performance única no país, no dia 22/03 (sexta-feira), como parte da JUST B NORTH & SOUTH AMERICA TOUR ‘JUST BE WITH YOU’. A apresentação começa às 19h e os ingressos permitem experiências únicas para os fãs.

Formado em 2021 pela BLUEDOT Entertainment, o sexteto une R&B, pop e refrões envolventes. Composto por Lim Ji-min, Lee Kun-woo, Bae In, JM, Jeon Do-yeom e Kim Sang-woo, Just B está em franco crescimento global, o grupo ano passado divulgou ativamente seu quarto mini-álbum ‘÷ (NANUGI)’ e o hit ‘MEDUSA’, além de participar de eventos como o ‘2023 MAMA’ e o ‘KCON’ nos Estados Unidos, Arábia Saudita e Japão. Agora eles prometem uma experiência inesquecível para os fãs brasileiros.

O Studio Stage fica localizado na Av. José Maria de Faria, 94, na Lapa de Baixo e os ingressos estão disponíveis em www.clubedoingresso.com/evento/justbe-sp.

Serviço:

JUST B NORTH & SOUTH AMERICA TOUR ‘JUST BE WITH YOU’

Data: 22/03 (sexta-feira)

Local: Studio Stage

Endereço: Avenida José Maria de Faria, 94 – Lapa de Baixo – São Paulo, SP

Classificação etária: Livre

Preços:

VVIP – R$ 845,00

VIP – R$ 595,00

Pista Comum – Meia-entrada – R$ 147,50

Pista Comum – Inteira – R$ 295,00

Horários:

14:30 – Entrada VVIP

15:00 – Special Fan Event

17:30 – Abertura dos portões (VIP, Pista)

19:00 – Início do show

21:00 – Hi-touch

Pacote VVIP

Pista Premium

Entrada prioritária

01 Pulseira

01 Pôster

01 Photocard (Grupo)

06 Photocards (Membros)

Hi-touch

Foto em grupo (foto instantânea)

Álbum autografado presencialmente

01 Tote bag

Pacote VIP

Pista Premium

Entrada após o VVIP

01 Pulseira

01 Pôster

01 Photocard (Grupo)

06 Photocards (Membros)

Hi-touch

Álbum autografado

01 Tote bag

Ingresso Pista

Pista comum, acesso feito após os outros 2 grupos de ingressos

01 Pulseira

01 Pôster

01 Photocard (Grupo)

01 Photocard (Membro aleatório)