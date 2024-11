Grupo de artesanato transforma tardes em momentos de bem-estar em Ribeirão Pires

As tardes de terça-feira na Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Valentina, em Ribeirão Pires, se enchem de cor e alegria com o grupo de artesanato, uma iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Pires voltada para promover o bem-estar, a socialização e a geração de renda para os moradores O grupo semanal abre espaço para que cada participante receba apoio e oportunidades para desenvolver novas habilidades artísticas, para além das relações sociais.

Entre as histórias que nascem neste espaço está a de Fábia Nascimento da Silva, 50 anos, que destaca o impacto positivo da arteterapia em sua vida. “O artesanato, para mim, é uma verdadeira terapia, algo muito presente na minha vida. Além de gerar renda extra, tudo o que aprendo e produzo aqui também me permite presentear com carinho. A gente espera ansiosamente chega toda terça-feira para estar aqui pintando”, disse Fábia, que é a integrante mais antiga do grupo.

Cícera Maria, 68, iniciou sua participação na atividade há dois meses, após receber um convite. “Estou amando e aprendendo muito. É realmente uma terapia, pois criamos muitos vínculos e nos divertimos bastante”, relatou a moradora do bairro, que ressaltou o espírito de amizade e acolhimento do grupo.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população em todas as regiões, a Prefeitura de Ribeirão Pires busca com a iniciativa fortalecer a expressão artística e os laços comunitários. As demais unidades de Atenção Básica do município também contam com grupos de ginástica, caminhada, apoio aos hipertensos, entre outras atividades.

A USF Jardim Valentina está localizada na Rua Francisco Tometich, 905, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados em participar do grupo de arteterapia podem se inscrever diretamente na recepção da unidade.