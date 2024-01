Grupo CCR lança exposição imersiva sobre Candido Portinari na Estação Higienópolis-Mackenzie

Em comemoração aos 470 anos da cidade de São Paulo, o Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, presenteia a capital paulista com uma exposição imersiva de Candido Portinari. Nessa manhã, a Companhia lançou, na Estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela, a mostra gratuita “Parada Portinari”, convidando os passageiros do modal a conhecerem as obras criadas pelo famoso artista brasileiro.

Viabilizada pelo Instituto CCR, entidade responsável pelos investimentos socioculturais do Grupo, a mostra confere uma nova identidade visual à estação e insere os clientes da ViaQuatro em um cenário repleto de pinturas emblemáticas que marcaram a trajetória de Portinari. A começar pela reprodução dos painéis “Guerra e Paz” – expostos na sede da ONU, em Nova Iorque – no túnel de acesso ao metrô.

Uma das principais atrações da mostra é o “Carrossel Raisonné”, que projeta, em um telão de LED, mais de 5 mil obras de Candido Portinari. Isso corresponde a mais de 9 horas de projeção ininterrupta para visualizar a coleção completa. A exposição também apresenta 44 réplicas de pinturas, que estão exibidas em painéis, portas de vidro nas plataformas e escadas rolantes. Além disso, um vagão de trem foi customizado com quadros populares do artista.

“É uma grande satisfação para o Grupo CCR presentear a cidade de São Paulo, na data do seu aniversário, com uma exposição gratuita de um artista de dimensão internacional, como Candido Portinari. Esta iniciativa reforça o nosso compromisso de democratizar o acesso à cultura como forma de promover a mobilidade social”, afirma a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero, que também é diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo.

A exposição tem duração de um ano e estreou na mesma semana em que a Estação Higienópolis-Mackenzie completa seis anos de operação. Inaugurada em 23 de janeiro de 2018, o local recebe cerca de 30 mil passageiros por dia útil.

A exposição ‘Parada Portinari’ integra o Projeto Centenários, iniciativa do Grupo CCR que homenageia nomes de referência da literatura, arquitetura, música e artes plásticas no Brasil que estão completando ou já completaram o seu 100º aniversário. No fim de 2023, o Instituto CCR e o Projeto Portinari firmaram uma parceria para promover ações em celebração ao artista, que completou 120 anos em 29 de dezembro.

“É incrível ver as obras do meu pai, Candido Portinari, sendo compartilhadas com as pessoas que circulam diariamente por aqui – homens, mulheres, idosos e crianças que muitas vezes passam despercebidos. A partir de agora, essas obras estarão presentes em seu cotidiano. Cada tela conta uma história única, revelando a verdadeira habilidade e visão artística de meu pai, que sempre soube captar a essência e a pluralidade humana. Espero que todos que visitem este espaço sintam a mesma alegria e se identifiquem com as histórias que elas contam, como eu me identifico”, diz João Candido Portinari, diretor-geral do Projeto Portinari e único filho do pintor.

Homenagem de Portinari a São Paulo

Nascido na cidade de Brodowski, no estado de São Paulo, Candido Portinari foi mundialmente reconhecido como uma das principais personalidades do Modernismo no Brasil. Considerado um arauto da brasilidade, o artista pincelou telas que retratavam vividamente seu país de origem e exploravam de maneira singular a diversidade étnica-racial de sua nação. Por meio dos recortes sociais traduzidos em pinturas de quadros e painéis, seu trabalho recebeu destaque em países como Estados Unidos, França, Itália e Alemanha.

Sendo uma das maiores capitais do mundo, São Paulo assumiu o compromisso de manter o legado do pintor em território nacional. Pólo referência em arte e cultura, a cidade reserva uma extensa lista de museus e galerias com obras do artista. Ao espelhar o mosaico cultural existente no Brasil e exaltar a temática brasilidade em suas obras, Portinari se conecta com as múltiplas facetas, tradições e costumes diariamente perpetuados nas ruas da cidade de São Paulo.

Parada Portinari

Local: Estação Higienópolis-Mackenzie, Linha 4-Amarela

Período: A partir de 25 de janeiro, por 1 ano

Horário: Das 04h40 à meia noite