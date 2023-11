Grupo CCR homenageia Tomie Ohtake com exposição na Estação Faria Lima

O Grupo CCR, maior companhia de infraestrutura de mobilidade do Brasil, assina, hoje, um acordo por meio do qual se torna um dos principais patrocinadores do Instituto Tomie Ohtake, um dos pólos culturais mais relevantes da cidade de São Paulo. Para celebrar a parceria, a Companhia realizará, entre 29 de novembro e 4 de janeiro, na Estação Faria Lima de metrô – operada pela ViaQuatro, uma das empresas do Grupo – uma exposição em homenagem à artista plástica que dá nome ao centro cultural. A mostra marca o início do projeto Centenários, em que o Grupo CCR prestará tributo, periodicamente, a grandes nomes da cultura brasileira com ações para a difusão do seu legado junto aos 3 milhões de clientes que passam diariamente por suas estações de trem, metrô, VLT e barcas.

Viabilizado pelo Instituto CCR, responsável pelos investimentos sociais do Grupo, o patrocínio apoiará os programas transdisciplinares de arte-educação do Instituto Tomie Ohtake em escolas públicas e privadas. O apoio também inclui iniciativas como o Programa Tomie Territórios, que busca reconhecer e fortalecer projetos de inovação educacional e já beneficiou, direta ou indiretamente, quase 600 mil pessoas da comunidade estudantil. A parceria ainda cobrirá o desenvolvimento da primeira temporada de um podcast da organização cultural e a produção de um audiolivro com foco em arte, cultura brasileira e educação. Desde sua inauguração, em 2001, o Instituto Tomie Ohtake – que funciona de terça a domingo, com entrada gratuita – já registrou mais de 10 milhões de visitantes.

“Com o patrocínio ao Instituto Tomie Ohtake, o Grupo CCR reafirma o seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e à educação, fator que acreditamos ser decisivo para a promoção da mobilidade social no Brasil”, declara Miguel Setas, CEO do Grupo CCR.

Projeto Centenários

A mostra dedicada a Tomie Ohtake reunirá na Estação Faria Lima uma série de tótens com marcos da trajetória profissional e pessoal da artista, além de conteúdos digitais exclusivos, veiculados em painéis eletrônicos. As portas dos trens e os túneis da estação serão adesivados com imagens e mensagens da exposição. O horário para visitação é das 4h40 à meia-noite, horário de funcionamento da estação.

Mulher e imigrante, Tomie, nascida no Japão, foi uma vocação revelada tardiamente, aos 39 anos de idade. Com participação em mais de 130 exposições – entre individuais e coletivas – é considerada uma das principais representantes do estilo conhecido como abstracionismo informal. Neste mês de novembro seria celebrado o aniversário de 110 anos da artista.

A exposição sobre Tomie Ohtake marca o início do projeto Centenários, por meio do qual o Grupo CCR realizará uma série de ações em homenagem a grandes expoentes da literatura, arquitetura, música e artes plásticas, representativos da grande diversidade da sociedade brasileira, que estão completando ou já completaram seu 100º aniversário.

Apoio à cultura

O Grupo CCR é o principal apoiador da temporada 2023/2024 do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, garantindo os sábados de visitação gratuita ao local. Desde 2022, a CCR é mantenedora do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Este apoio permitiu a retomada das entradas gratuitas às terças-feiras, permitindo que o Museu atingisse a marca de 300 mil visitantes. Além disso, a Companhia patrocina há sete anos a Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho) e a Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, custeando a entrada gratuita ao centro cultural todas as quartas-feiras. Neste ano, o Grupo CCR também se classificou como patrocinador ouro e parceiro oficial de mobilidade da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), transportando escritores e comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas ao festival, além de promover uma programação gratuita sobre brasilidade, empoderamento feminino e combate às mudanças climáticas.