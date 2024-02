Grupo CCR eleva sua nota para A- no CDP e reforça a liderança ESG no setor de infraestrutura

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, teve sua nota elevada de B para A- em Mudanças Climáticas no ciclo 2023 da CDP Disclosure Insight Action, entidade global de referência na divulgação de informações sobre sustentabilidade. O reconhecimento reflete os avanços do Grupo CCR na agenda ESG ao longo de 2023, após a adoção de uma série de iniciativas para tornar as suas operações ainda mais sustentáveis.

“A evolução da nossa nota no CDP evidencia os nossos esforços em gerenciar, com responsabilidade socioambiental, as nossas concessões em rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, e é mais um reconhecimento do nosso compromisso de liderar a agenda ESG no setor de infraestrutura de mobilidade no Brasil”, diz diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR, Renata Ruggiero.

O Grupo CCR vem avançando em sua jornada de sustentabilidade há mais de uma década, e, em 2023, deu passos importantes. Um dos grandes marcos do ano passado foi a aprovação de suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa pela Science Based Targets iniative (SBTi), em outubro. A Companhia foi a primeira empresa do setor de infraestrutura no País a firmar o compromisso público de descarbonização com indicadores e prazos pré-estabelecidos. Foram aprovadas pelo SBTi a meta de redução de 59% das emissões de gases de efeito estufa (TCO2e) nos escopos 1 e 2 e de 27% no escopo 3 até 2033.

Também em 2023, o Grupo CCR recebeu o Selo Ouro pelo 10º ano consecutivo no Programa Brasileiro do GHG Protocol, referente à transparência na publicação de informações sobre as suas emissões de gases do efeito estufa. Em 2024, ingressou, pelo 13º ano consecutivo, no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, o mais respeitado índice de ESG do mercado de capitais brasileiro. A Companhia também foi listada pela 13ª vez seguida no Índice Carbono Eficiente (ICO2), da B3.

Em agosto de 2023, o Grupo já havia lançado a Taskforce CCR COP 30, dando a largada em sua jornada de preparação para a 30ª edição da Conferência das Partes (COP) sobre Mudanças Climáticas, da ONU. O objetivo da iniciativa é acelerar as ações voltadas à mitigação dos efeitos do aquecimento global, à preservação da biodiversidade, à transição para a economia de baixo carbono e ao engajamento dos parceiros do Grupo CCR nesta agenda.

Em linha com essas ações, a Companhia assumiu os compromissos de, até 2025, abastecer 100% do consumo de energia elétrica de suas operações com fontes renováveis, de utilizar biocombustíveis em 100% de sua frota leve de veículos e de ter planos de resiliência climática para 100% dos seus ativos.

Desde 2013, o Grupo CCR é avaliado pelo questionário sobre mudança climática do CDP. As respostas são analisadas e pontuadas pela entidade com base em critérios como abrangência e transparência dos dados, compreensão organizacional sobre o tema, estrutura de governança e mecanismos de gestão adotados. No ciclo 2023, mais de 23 mil empresas participaram e responderam o questionário do CDP.