Grupo CCR celebra a vida e a obra de Heitor Villa-Lobos com mostra na Estação Pinheiros

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, transformou a estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela, em um espaço dedicado à vida e à obra de Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Desde o dia 19 de dezembro, o local é palco de uma mostra imersiva, inclusiva e gratuita sobre a carreira e o trabalho do artista, como parte do Projeto Centenários, iniciativa do Instituto CCR (ICCR) que celebra o legado de nomes representativos da grande diversidade cultural brasileira, destacando aqueles que completam ou completaram seu centenário.

Compositor, instrumentista e maestro, Villa-Lobos deixou um valioso legado à música brasileira e mundial, com a produção de mais de mil obras. Entre elas, destaca-se “Bachianas Brasileiras No. 5”, uma de suas peças mais conhecidas, que mescla a música erudita com elementos da cultura brasileira. Sua obra influenciou compositores eruditos e deixou um impacto duradouro na música popular, consolidando sua relevância tanto no Brasil quanto no exterior.

A exposição retrata a trajetória de Villa-Lobos por meio de partituras, fotografias e textos biográficos, incluindo curiosidades e citações do compositor e oferecendo uma imersão completa em sua vida e obra. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer sua atuação na primeira metade do século 20, o seu diálogo com as vanguardas europeias e o modernismo brasileiro, e sua missão de levar a música clássica brasileira a plateias internacionais.

As instalações da exposição foram distribuídas em diferentes locais da estação, abrangendo paredes, catracas e pilastras, além do interior de um vagão da Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro. Entre os destaques, estão adesivos com teclas de piano nas escadas fixas, painel interativo com os instrumentos mais usados pelo artista e uma vitrine com instrumentos reais usados por Villa-Lobos, itens selecionados pelo maestro Gl Jardim. Também serão exibidos conteúdos sobre a exposição nos painéis digitais da estação.

“Heitor Villa-Lobos foi um dos maiores compositores e concertistas do mundo, cuja obra já era amplamente reconhecida em vida. Homenagear sua trajetória e seu legado artístico é, acima de tudo, celebrar a riqueza da cultura brasileira. Ao encerrarmos o ano de uma maneira tão marcante com esta exposição, o Grupo CCR reforça o seu compromisso de democratizar o acesso à cultura, facilitando o contato do público com a arte”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto CCR, responsável pelas ações de impacto social do Grupo CCR.

Ao longo da estação Pinheiros, uma das mais movimentadas da Linha 4-Amarela, foram colados adesivos com QR Code para que os visitantes possam ouvir uma playlist com composições de Villa-Lobos e conhecer um pouco mais sobre a vida do compositor. A exposição traz ainda um mapa do Brasil, destacando as expedições realizadas pelo artista nas regiões Norte e Nordeste do País e que serviram de inspiração para as suas composições. A acessibilidade foi cuidadosamente planejada, com quadros táteis, narração e audiodescrição, vídeos em Libras e a utilização de linguagem simples, com o apoio da consultora Cláudia Werneck, da Escola Gente.

O planejamento, a criação de identidade visual, do conceito da campanha e das peças são assinadas pela Profile, agência especializada em narrativas de sustentabilidade, impacto positivo e ESG. Já a produção foi executada pela agência Nico e a curadoria por Isa Ferraz e Marco Ferraz.

“O Projeto Centenários da CCR tem o propósito de valorizar e divulgar a cultura brasileira, oferecendo aos usuários do metrô uma experiência rica em história, arte e música. Estamos muito orgulhosos de assinar esta campanha para o Instituto CCR”, afirma Mariana Camardelli, sócia e Diretora de Atendimento e Produção da Profile.

Evento de lançamento

A abertura da exposição, no dia 19 de dezembro, contou com uma apresentação musical sob a direção do maestro Gil Jardim, com 16 coralistas, quatro músicos e uma cantora. Neste ano, o maestro homenageou a obra de Villa-Lobos no espetáculo Voos de Villa – Impressões Rápidas sobre Todo o Brasil. Também patrocinado pelo Instituto CCR, o projeto teve concertos nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A mostra possui selo de carbono neutro, o que indica que, ao longo de sua realização, todas as emissões de gases de efeito estufa foram neutralizadas. Essa ação está alinhada com a estratégia de sustentabilidade do Grupo CCR, que, neste ano, assumiu o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono nos escopos 1 e 2 até 2035. A Companhia foi a primeira do setor a definir esta meta, marcando mais um passo em sua ambição de liderar a agenda de sustentabilidade no segmento.

Democratizando o acesso à cultura

O Projeto Centenários é uma realização do ICCR com o objetivo de aproximar os 3 milhões de clientes que usam diariamente os trens, metrôs, VLT e barcas, operados pelo Grupo CCR, do legado de grandes artistas brasileiros. Com a nova mostra, a Linha 4-Amarela passa a levar gratuitamente ao público exposições sobre quatro artistas: o pintor Candido Portinari, na estação Higienópolis – Mackenzie; a artista plástica Tomie Ohtake, na estação Faria Lima; a pintora modernista Tarsila do Amaral, na estação Oscar Freire; e Heitor Villa-Lobos, na estação Pinheiros.

Investimentos do Instituto CCR em cultura

Desde a sua fundação, em 2014, o Instituto CCR já destinou cerca de R$ 300 milhões a projetos sociais, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em mais de 430 municípios de todo o País. Em 2024, ano em que comemora 10 anos de atuação, a previsão é destinar o valor recorde de R$ 60 milhões a projetos de impacto social, um aumento de 10% em relação ao montante investido no ano passado.

Em abril deste ano, o Grupo CCR assumiu ainda o compromisso de investir R$ 750 milhões em iniciativas de impacto social até 2035, nos pilares de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis e Saúde & Segurança. Além do projeto Centenários, o ICCR tem se consolidado como um dos principais patrocinadores de museus no Brasil, viabilizando a oferta de entradas gratuitas no Museu da Língua Portuguesa e no Instituto Tomie Ohtake (SP), no Museu do Amanhã (RJ) e na Fundação Casa Jorge Amado (BA).

O ICCR também ampliou a sua participação em feiras literárias, apoiando os principais projetos do país em 2024, como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty – RJ), a Flup (Festa Literária das Periferias – RJ), a Bienal do Livro de São Paulo, a Feira do Livro de São Paulo e a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô – BA).

Serviço

Exposição Projeto Centenários – Villa-Lobos

Data: A partir de 19 de dezembro de 2024

Horário: das 04h40 à meia-noite, todos os dias

Local: Estação Pinheiros – Linha 4–Amarela, operada pela ViaQuatro / São Paulo, SP