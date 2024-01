Grupo CCR anuncia Renata Ruggiero como a sua primeira Diretoria de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social

O Grupo CCR, a maior companhia de infraestrutura de mobilidade do Brasil, escolheu a economista Renata Ruggiero Moraes como a sua primeira diretora de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social, cadeira recém-criada na estrutura organizacional da Companhia. Na nova posição, a executiva também assume a liderança do Instituto CCR, braço de investimento sociocultural do Grupo.

Com ampla experiência em cargos de liderança nas áreas de sustentabilidade, comunicação e desenvolvimento organizacional de grandes empresas, Renata chega com o objetivo de liderar a execução da agenda ESG da Companhia, além de estruturar a estratégia na área de inovação e expandir as ações culturais desenvolvidas pelo Grupo.

“A criação de valor para os acionistas e a sociedade em geral passa pela ambição do Grupo CCR em liderar a agenda ESG no setor de infraestrutura de mobilidade, direcionando os seus esforços para a descarbonização de suas operações e para alavancar a cultura como um agente transformador da sociedade. Trata-se de um imenso desafio, o qual me sinto muito honrada em assumir”, destaca a executiva.

Em linha com esses objetivos, o Grupo CCR foi a primeira empresa de infraestrutura do Brasil a ter as suas metas de redução de emissões de CO2 aprovadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi), em outubro de 2023. A Companhia assumiu o compromisso de reduzir em 59% as emissões de gases de efeito estufa (TCO2e) nos escopos 1 e 2 e em 27% no escopo 3 até 2033. Além disso, tem como meta investir R$ 500 milhões em impacto social até 2030.

Renata é formada em economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) e pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Antes de ingressar na CCR, Renata foi diretora-presidente do Instituto Iguá de Sustentabilidade, participou da criação do fundo Ideal Invest, foi diretora executiva do Instituto Reciclar e teve passagens pelas áreas de sustentabilidade do Banco Real e da Racional Engenharia.