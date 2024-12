Grupo Carrefour Brasil contrata 53 mil beneficiários do Bolsa Família

O Grupo Carrefour Brasil comemora a contratação de 53 mil beneficiários do CadÚnico e do Bolsa Família, por meio de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Lançada em março de 2023, em Teresina (PI), a iniciativa tinha como meta inicial a contratação de 6 mil pessoas em todo o país em um ano. No entanto,o resultado alcançado já é nove vezes maior do que o esperado.

Até maio deste ano, o Grupo havia contratado 21 mil pessoas do Bolsa Família. Desde então, foram realizadas 32 mil novas contratações, em todos os 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, com um destaque importante: 62% desses novos contratados foram mulheres. Desde o início do projeto, o Grupo Carrefour Brasil tem trabalhado para promover a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, priorizando beneficiários do Cadastro Único. Os contratados passaram a atuar em diferentes bandeiras do grupo, como Atacadão, Sam’s Club e Carrefour Varejo.

“Temos orgulho de alcançar esse resultado em parceria com o Ministério. Faz parte de nossa responsabilidade social como um dos maiores empregadores do Brasil. É uma oportunidade de entrar no mercado formal de trabalho, possibilitando renda e crescimento profissional. Poder proporcionar isso é muito significativo pra nós”, afirma Stéphane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil, que reúne cerca de 130 mil colaboradores.

A concretização dessa parceria, até então inédita (o Grupo foi primeiro a fechar parceria com o MDS), reforça o compromisso da companhia com a redução das desigualdades na sociedade brasileira. As contratações são uma porta de entrada ao mercado formal de trabalho e a uma possível carreira. Alinhada aos pilares estratégicos da companhia, a iniciativa promove a inclusão socioeconômica por meio da geração de empregos, valorizando a diversidade e ampliando o propósito de oferecer oportunidades de trabalho aos brasileiros.

A ação foi lançada com a assinatura de um termo de cooperação durante um evento em Teresina (PI) e contou com celebrações subsequentes em Belém (PA), Palmas (TO), Manaus (AM) e Campo Grande (MS). Seu objetivo principal, conduzido pelo MDS, é inserir beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único no mercado formal de trabalho, ampliando as oportunidades para essas populações.