Grupo Carrefour Brasil abre mais de 6 mil oportunidades de emprego em todo o Brasil

O Grupo Carrefour Brasil, maior grupo varejista do País, está recrutando para seis mil vagas de emprego em todo o território nacional. As oportunidades abrangem diferentes setores e posições da companhia, para candidatos com e sem experiência.

Entre as oportunidades,está uma lista completa de posições: operador(a) de caixa, repositor(a), auxiliar de perecíveis, empacotador(a), frentista de postos de combustíveis, repositor(a), fiscal de prevenção, atendente de prevenção, auxiliar de depósito, operador(a) de cartões, operador(a) de empilhadeira, técnico(a) de manutenção, além de funções especializadas como açougueiro(a), peixeiro(a), padeiro(a) e confeiteiro(a).

Os novos colaboradores poderão aproveitar um pacote robusto de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, descontos nos cartões Carrefour e Atacadão, cesta natalina, programa de atendimento ao funcionário e família, cooperativa de crédito e refeitório na empresa.

“O Grupo Carrefour Brasil está presente em todo o território brasileiro. Somando hipermercados, supermercados, Carrefour Express, postos de gasolina, drogarias, Atacadão e Sam’s Club, são mais de 130 mil colaboradores. Em todas as nossas unidades de negócio, temos o compromisso de atender as necessidades do consumidor, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos. Além de salários compatíveis com o mercado, queremos oferecer oportunidades de um plano de carreira sólido dentro da empresa”, afirma Silvio Xavier, gerente de Recrutamento e Seleção do Grupo Carrefour Brasil.

As unidades participantes do processo seletivo estão localizadas nos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Roraima.

Para mais informações, acesse: Link (para vagas do Carrefour Varejo e Sam’s Club) ou Link (para vagas do Atacadão); ou leve seu currículo à unidade mais próxima.