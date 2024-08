Grupo Caleidoscópio chega em Diadema com o espetáculo O Pescador e a Mulher Esqueleto

A dificuldade em aceitar o que é “diferente” é o ponto de partida do novo espetáculo infantojuvenil do Grupo Caleidoscópio, O Pescador e a Mulher-Esqueleto, com dramaturgia e direção artística de João Bresser e elenco formado pelos atores-manipuladores Anderson Gangla, Cássia Carvalho, Juliana Fegoci e Liz Mantovani. O trabalho estreia em uma temporada gratuita por diversos teatros públicos na Grande São Paulo entre os dias 4 de agosto e 22 de setembro.

O espetáculo explora a linguagem do teatro de bonecos a partir da técnica japonesa milenar Bunraku, quando até três atores-manipuladores, com movimentos sincronizados, manuseiam bonecos construídos com articulações baseadas no corpo humano.

Turnê

A turnê começa no dia 4 de agosto, domingo, às 16h, no Teatro Elis Regina (São Bernardo do Campo). Depois, segue no dia 10 de agosto, sábado, às 16h, no Espaço de Eventos Batuíra (Poá) e no dia 11 de agosto, domingo, às 16h, no Teatro Municipal de Mauá. No dia 13 de agosto, terça-feira, às 14h, a apresentação acontece na sede da Secretaria Municipal de Cultura de Itaquaquecetuba.

Na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 14h, o espetáculo é exibido no Teatro Municipal Dr Armando de Ré (Suzano). No dia 15 de agosto, quinta-feira, às 14h, é a vez do Centro Cultural Serraria (Diadema) ganhar uma apresentação. No dia 17 de agosto, sábado, às 16h, a peça ocupa o Centro Cultural Mestre Assis (Embu das Artes).

A temporada continua no dia 18 de agosto, domingo, às 16h, no Teatro Municipal de Itapevi. No dia 20 de agosto, às 14h, é o Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria (Salesópolis) quem recebe o espetáculo.

Setembro

Após uma breve pausa, O Pescador e a Mulher Esqueleto volta em cartaz no dia 15 de setembro, domingo, às 16h, na Estação Cidadania e Cultura (Ferraz de Vasconcelos). No dia 17 de setembro, terça-feira, às 14h, o trabalho é exibido na Arena de Eventos (Santana de Parnaíba).

No dia 18 de setembro, quarta-feira, às 14h, a apresentação é na Praça dos Esportes e da Cultura Nelly Fadlo Daher (Itapecerica da Serra). Por fim, no dia 22 de setembro, domingo, às 16h, a peça ocupa o Teatro Padre Bento (Guarulhos).

Oficinas

A experiência fica ainda mais completa com as oficinas de Teatro de Bonecos Bunraku que acontecem sempre nos dias das sessões, em cada uma das cidades. Nos dias de semana, as atividades vão das 9h às 11h e, aos sábados e domingos, das 13h30 às 15h30. A única exceção é em Diadema: a oficina ocorre no dia 15 de agosto, das 19h às 21h. As inscrições são abertas para todos os públicos e devem ser feitas direto nos espaços culturais.

Além disso, após as apresentações, o Grupo Caleidoscópio realiza bate-papos com elenco e direção do espetáculo.

Sobre a encenação

O Pescador e a Mulher-Esqueleto é baseado no conto milenar homônimo do povo Inuit, uma nação indígena esquimó que habita as regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. A história está presente no livro Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da Mulher Selvagem, da psicóloga Junguiana norte-americana Clarissa Pinkola Estés.

Na trama, um pescador pesca acidentalmente do fundo do mar uma mulher-esqueleto e, após terem dificuldade para se aceitar, a dupla acaba enredada em uma história de amor.

“No conto original, a mulher-esqueleto adquire carne e, em uma metáfora, arranca o coração do pescador, mas não era esse o ponto que me interessava. Eu tive a intuição de mantê-la como esqueleto, para justamente unir dois seres completamente diferentes e fomentar uma discussão sobre preconceito, bullying e aceitação. Assim, o amor, que é o pilar da peça, transformará os dois personagens, mas somente em seus corações, e não em suas aparências”, comenta João Bresser.

O cenário fica em cima de uma bancada de três metros de comprimento e reproduz uma casa com todos os móveis e utensílios de um pescador simples. Os espectadores veem uma cozinha com um forno à lenha, pia, mesa de madeira com duas cadeiras e alguns objetos. No quarto, há uma cama antiga de madeira, com um travesseiro e uma coberta. Ao lado da residência fica um quintal com plantas, uma árvore e um lago.

A vibrante trilha sonora de Ivan Garro contribui para a imersão da plateia. A peça também incorpora a linguagem audiovisual para garantir que o público acompanhe a história nos mínimos detalhes.

Todas as cenas no interior da casa são projetadas no varal localizado no quintal do pescador. Já as cenas no lago e no quintal são vistas sem a necessidade desse recurso. Dessa forma, os dramas dos personagens ganham mais profundidade.

“Nós criamos uma sincronia tão perfeita entre os atores-manipuladores, as luzes e as cenas gravadas que o público sempre fica em dúvida se as projeções são ao vivo. Acho isso bastante enriquecedor”, fala Bresser.

Confeccionados por Anderson Gangla e Thais Larizzatti, os dois bonecos em cena medem entre 50 e 60 centímetros e, para o Grupo Caleidoscópio, é um grande desafio dar movimentos realistas a eles. “Precisamos pensar muito bem em como o nosso corpo se comporta quando fazemos ações simples, como o levantar de uma cama. Ao utilizarmos a técnica Bunrako, temos que tornar os movimentos verossímeis, como se fosse mesmo um ser humano. Inclusive, os atores-manipuladores vestem-se de preto para não terem nenhum destaque no espetáculo”, comenta o encenador.

SERVIÇO

O Pescador e a Mulher-Esqueleto

Duração: 50 minutos

Classificação: livre (recomendado a partir de 7 anos)

Acessibilidade: haverá audiodescrição e intérpretes de Libras em todas as apresentações (para pessoas cegas ou deficientes visuais, a reserva de equipamento é feita pelo telefone 11 99737-8785)

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAQUAQUECETUBA

Data: 13 de agosto, terça-feira, às 14h.

Endereço: Av. Ver. João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 9h às 11h

TEATRO MUNICIPAL DR ARMANDO DE RÉ

Data: 14 de agosto, quarta-feira, às 14h

Endereço: R. General Francisco Glicério, 1354 – Centro, Suzano

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 9h às 11h

CENTRO CULTURAL SERRARIA

Data: 15 de agosto, quinta-feira, às 14h

Endereço: R. Guarani, 790 – Vila Conceição – Diadema

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 19h às 21h

CENTRO CULTURAL MESTRE ASSIS

Data: 17 de agosto, sábado, às 14h

Endereço: Largo 21 de abril, 29 – Centro – Centro – Embu das Artes

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 16h às 18h

TEATRO MUNICIPAL DE ITAPEVI

Data: 18 de agosto, domingo, às 16h

Endereço: R. Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi – Itapevi

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 13h30 às 15h30

CENTRO DE EXPOSIÇÕES MAESTRO SEBASTIÃO DE MELLO FARIA

Data: 20 de agosto, terça-feira, às 14h

Endereço: R. Prefeito Antônio Camargo Primo, 150 – Salesópolis

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 9h às 11h

Setembro

ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA

Data: 15 de setembro, domingo, às 16h

Endereço: Rua Francisco Sperandio, 200 – Cidade Kemel – Ferraz de Vasconcelos

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 13h30 às 15h30

ARENA DE EVENTOS

Data: 17 de setembro, terça-feira, às 14h

Endereço: Av. Esperança, 450 – Campo da Vila – Santana de Parnaíba

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 9h às 11h

PEC – PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA NELLY FADLO DAHER

Data: 18 de setembro, quarta-feira, às 14h

Endereço: Rua Álvaro de Almeida Leme, 499 – Itapecerica da Serra

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 9h às 11h

TEATRO PADRE BENTO

Data: 22 de setembro, domingo, às 16h

Endereço: Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos

Ingresso: gratuito – retirada de ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência

*Haverá bate-papo após o espetáculo

*Oficina de Teatro de Bonecos Bunkaru das 13h30 às 15h30