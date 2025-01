Grupo Bela Batuca se apresenta no Quintal do Sesc Ipiranga

No dia 1/2, sábado, às 16h, o grupo Bela Batucada faz apresentação única e gratuita no Quintal do Sesc Ipiranga. O show “Elas No Pagode” traz no repertório os clássicos do samba e pagode dos anos 90, que fizeram sucessos nas vozes de Belo, Salgadinho e Só Pra Contrariar, percorrendo, também, a cena atual com canções de Ludmilla, Menos é Mais, entre outras.

Além de fazer o público dançar e se divertir muito, o grupo afirma o compromisso de trabalhar para que os espaços conquistados sejam definitivos e constantes. Reafirmando o protagonismo feminino no universo do samba e pagode, uma vertente onde a presença masculina é majoritária.

Da junção de vidas e experiências, o grupo formado por 6 mulheres, surgiu em 2023, prezando pela necessidade da representatividade e inserção da mulher nesse nicho, além de expandir o ritmo, a música, a alegria e a força feminina através do “fazer pagode”.

Serviço:

Música | Bela Batucada

Elas no Pagode

Dia:1/2 sábado, 16h

Quintal.

Livre. Grátis

Duração: 60 minutos.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000