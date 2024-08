Grupo Ares circula com espetáculo de dança aérea em praças do interior de São Paulo

Entre os dias 3 e 13 de setembro de 2024, o Grupo Ares, reconhecido por sua inovação na dança vertical e teatro aéreo, levará sua arte a diversas cidades do interior de São Paulo. As apresentações, que acontecem em praças públicas, são gratuitas e prometem envolver o público em uma experiência única que combina dança contemporânea com técnicas circenses e teatrais.

Os espetáculos ocorrem em praças públicas de Santa Fé do Sul, Fernandópolis e Jales, com o objetivo de popularizar a dança vertical e aproximá-la de públicos que talvez nunca tenham tido contato com esse tipo de performance. As apresentações prometem deslumbrar com movimentos aéreos plásticos e narrativas suspensas no ar, criando uma experiência mágica.

Fundado em 2008 por Mônica Alla, artista que iniciou sua trajetória no Circo Escola Picadeiro, o Grupo Ares é um núcleo artístico de pesquisa e criação que explora a verticalidade em cena através de uma diversidade de aparelhos aéreos. As criações do grupo, sempre pautadas por um senso de sonho e imaginação, desafiam as convenções ao contrapor virtuosismo e força à leveza e sensibilidade do voo.

Pioneiro em técnicas contemporâneas como o site specific, o Grupo Ares tem realizado, ao longo dos últimos 15 anos, montagens em prédios e complexos urbanos projetados por arquitetos renomados. Cada espetáculo é pensado para valorizar a arquitetura local, integrando cultura e entretenimento à paisagem urbana de forma singular. As apresentações exploram temas como amor, coragem e a importância da criatividade, refletindo sobre a condição humana com frases impactantes e cenas que dilatam a percepção do tempo e do espaço. “Porque viver é Vertebral!” e “De que adianta ter asas se você não pode sentir o vento?” são algumas das mensagens-chave do projeto.

A trilha sonora, composta por Sérvulo Augusto, vai do erudito ao pop, rock e valsa, com destaque para músicas populares brasileiras e instrumentais.

Além dos espetáculos, o Grupo Ares oferecerá oficinas de introdução à dança vertical, proporcionando aos participantes a oportunidade de explorar essa arte de forma prática e lúdica. Essas oficinas, conduzidas por membros experientes do grupo, visam aproximar as pessoas da dança aérea e incentivar o aprendizado de suas técnicas.

Vale destacar que esse projeto de circulação é viabilizada por meio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

Para saber mais, acompanhe o grupo nas redes sociais: https://www.instagram.com/grupo.ares/

SERVIÇO | PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Data: 03/09/2024

Horário: 9h00

Local de apresentação: Praça Salles Filho

Endereço: Praça Salles Filho – Santa Fé do Sul – SP – 15775-000

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 04/09/2024

Horário: 18h30

Local de apresentação: Praça Salles Filho

Endereço: Praça Salles Filho – Santa Fé do Sul – SP – 15775-000

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 05/09/2024

Horário: 18h30

Local de apresentação: Praça Salles Filho

Endereço: Praça Salles Filho – Santa Fé do Sul – SP – 15775-000

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 07/09/2024

Horário: 19h00

Local de apresentação: Praça Joaquim Antônio Pereira

Endereço: Praça Joaquim Antônio Pereira – Centro de Fernandópolis – SP, 15600-058

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Introdução à Dança Vertical

Data: 08/09/2024

Horário: 9h00

Local: Praça Joaquim Antônio Pereira

Endereço: Praça Joaquim Antônio Pereira – Centro de Fernandópolis – SP, 15600-058

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Maiores de 18 anos

Data: 08/09/2024

Horário: 17h00

Local de apresentação: Praça Joaquim Antônio Pereira

Endereço: Praça Joaquim Antônio Pereira – Centro de Fernandópolis – SP, 15600-058

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 09/09/2024

Horário: 9h00

Local de apresentação: Praça Joaquim Antônio Pereira

Endereço: Praça Joaquim Antônio Pereira – Centro de Fernandópolis – SP, 15600-058

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 11/09/2024

Horário: 9h00

Local de apresentação: Praça Euphly Jalles

Endereço: R. Doze, 326-422 – IV Centenário, Jales – SP, 15704-048

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 12/09/2024

Horário: 20h00

Local de apresentação: Praça Euphly Jalles

Endereço: R. Doze, 326-422 – IV Centenário, Jales – SP, 15704-048

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Data: 13/09/2024

Horário: 20h00

Local de apresentação: Praça Euphly Jalles

Endereço: R. Doze, 326-422 – IV Centenário, Jales – SP, 15704-048

Valor dos ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

FICHA TÉCNICA

Direção Artística – Monica Alla

Elenco: Dheborah Giorgia, Gita Alla, Igor Rurik,Luana Souza, Paula Spinelli e Marcelo Pizzi

Trilha Sonora : Sérvulo Augusto

Operador de Luz: Carol Soares

Operadore de som: Noah Monteiro

Coordenação Técnica: André Fratelli

Técnicos|Riggers: Wagner Assalti, Dennis Inoue e Guto Vasconcelos

Designer Gráfico e Redes Sociais: Flor Reeves

Assessoria de Imprensa: Yasmim Bianco

Consultoria de Acessibilidade e Vídeos em Libra: Nane Libras

Assistentes de produção: Ametista Eventos e Cibele Nepomuceno

Videomaker – Cássio Kelm

Produção de Campo: Ametista Eventos

Elaboração, gestão e produção Executiva: GT Produções

Realização: Grupo Ares