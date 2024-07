Grupo AD e Atrium Shopping inovam na 7ª edição da liquidação Julho Black Brasil

A AD Shopping e o Atrium Shopping dão início à sétima edição de sua liquidação Julho Black Brasil. Com produtos e serviços de diversas categorias com até 70% de desconto, a megapromoção acontece entre até 7 de julho. Na última edição, o Julho Black Brasil contou com mais de 6.000 lojas participantes que, juntos, incrementaram um aumento médio de 15% nas vendas dos shoppings do Grupo AD em todo o país.

“Em 2024, o Grupo AD inovou ao convidar Pablo Spyer – economista e Influencer digital Pablo Spyer (@pablospyer), sócio da XP Investimentos, Conselheiro da ANCORD (Associação das Corretoras de Investimentos do Brasil), apresentador da Rádio Jovem Pan e JP News com 5 programas (entre eles, o “Minuto Touro de Ouro”) e vencedor do prêmio iBest de maior influencer de investimentos de 2023 – para estrelar a campanha Julho Black Brasil com dicas de economia durante o período da liquidação, que tem como principal propósito gerar fluxo e impulsionar as vendas, incrementando os resultados dos nossos lojistas”, afirma Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência pela 7ª vez consecutiva, conta desta vez com a participação inédita do economista e influencer financeiro Pablo Spyer (@pablospyer), que possui sua marca registrada com o chavão “_Vai tourinhoooo!”. O vídeo da ativação apresenta um alerta de plantão jornalístico, com dicas de economia apresentadas por Pablo Spyer.

Os consumidores encontram ofertas exclusivas em mais de 43 lojas do empreendimento nos setores de vestuário, calçados, acessórios e restaurantes com descontos de até 70% em lojas como Di Gaspi, Besni e Chilli Beans.

“O Julho Black é período já muito esperado pelos nossos consumidores e lojistas, que também aproveitam a ocasião para troca de coleções e otimização do estoque”, complementa Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.

*Atrium Shopping*

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais