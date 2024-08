GRU Airport recebeu 4,1 milhões de passageiros em julho

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 4,1 milhões de passageiros no mês de julho, ou seja, uma média de 132 mil viajantes por dia. O número é superior ao observado no mesmo período do ano passado, que foi de 3,9 milhões de passageiros que embarcaram e desembarcaram pelo maior complexo aeroportuário do país.

No mês de julho, devido ao período de férias escolares, foi notável um aumento em GRU com 26,4 mil operações de pousos e decolagens.

Os destinos nacionais tiveram uma média diária de 84,7 mil passageiros, com 616 operações por dia. Neste período, as 53 rotas domésticas mais escolhidas pelos viajantes a partir de GRU, foram os destinos Recife, Rio de Janeiro, Confins e Curitiba os mais procurados.

As operações internacionais movimentaram em média 47,3 mil passageiros por dia, somando 237 operações para mais de 51 localidades de quatro continentes. As rotas com mais passageiros em julho foram Santiago, Buenos Aires, Madri e Miami.