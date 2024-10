GRU Airport recebeu 3,62 milhões de passageiros em setembro

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 3,62 milhões de passageiros no mês de setembro, o equivalente a 120 mil viajantes por dia. O número é superior ao observado no mesmo período do ano passado, que foi de 3,48 milhões de pessoas que embarcaram e desembarcaram pelo maior complexo aeroportuário do país

As operações de pousos e decolagens registraram 24 mil movimentos no período.

Os destinos nacionais tiveram uma média diária de 77 mil passageiros, com 580 operações por dia. Neste período, das 55 rotas domésticas mais escolhidas pelos viajantes, a partir de GRU, foram Recife, Rio de Janeiro, Confins e Curitiba.

As viagens internacionais movimentaram, em média, 43 mil passageiros por dia, somando 221 operações diárias para mais de 52 localidades de quatro continentes. As rotas com mais passageiros em setembro foram Santiago, Buenos Aires, Madri e Miami.

No acumulado do ano de 2024, a GRU recebeu 32 milhões de viajantes, que representa um aumento de 5,6% na comparação com o mesmo período de 2023.

Opções de serviços e alimentação

No mês de setembro, foram inauguradas três novas opções, sendo uma do segmento de varejo, a Haikai (localizada no Terminal 2, piso de embarque leste) e duas na área de alimentação, a Ventana e a vending machine da Cacau Show (instaladas no Terminal 1, saguão de embarque).

Em todos os terminais é possível encontrar uma ampla variedade gastronômica, que vão desde de um simples cafezinho à culinária internacional. Há ainda mais de 300 opções de comércio, entre farmácias, lojas de roupas, perfumarias e souvenirs, cabeleireiro e barbearia.

As 24 salas VIP do aeroporto estão distribuídas pelos terminais 1, 2 e 3, localizadas nas áreas de embarques e saguões. Os serviços variam entre banho, espaço kids, buffet completo e serviços à la carte, algumas salas têm vista para o pátio de aeronaves. Os usuários também podem desfrutar de outras comodidades, como Wi-Fi de alta velocidade, estações de carregamento gratuitas e dez mil vagas de estacionamento.