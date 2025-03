Grito de Carnaval 2025 mobiliza foliões na campanha contra o trabalho infantil

A campanha Grito de Carnaval 2025, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), teve seu grande encerramento no último dia de desfiles das escolas de samba, com a exibição de faixas com slogans sobre os direitos das crianças e adolescentes no Sambódromo do Anhembi. Em todos os intervalos dos desfiles, profissionais da assistência social desfilaram com mensagens como “Quando o trabalho infantil atravessa o samba, o futuro perde a harmonia” e “Infância protegida é o enredo do nosso Carnaval”, reforçando a importância da mobilização para proteção dos jovens.

O ponto alto da campanha foi a 18ª edição do Grito de Carnaval, realizada dia 27 de fevereiro, que levou cerca de 300 crianças e adolescentes atendidos pela rede socioassistencial às ruas do centro de São Paulo. Com concentração na Praça do Patriarca e percurso até a Praça da Sé, a passeata foi conduzida pelo bloco Fraldinha Molhada, que animou o trajeto com marchinhas.

Ao final do percurso, os participantes foram recebidos com apresentações do bloco Jatobazinhos da Cohab 2, da bateria do CRECI, composta por idosos, e dos serviços Circo Social Dom Bosco, Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) São Bento e CCA Frei Reginaldo. A diversidade de apresentações destacou a intergeracionalidade e a responsabilidade coletiva na proteção dos direitos da infância.

Além da passeata, ao longo de fevereiro, atividades descentralizadas foram promovidas nos serviços da rede socioassistencial, abordando a temática da campanha em oficinas, rodas de conversa e ações lúdicas, ampliando o leque para conscientização.

Durante o Carnaval de rua, os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) intensificou a busca ativa de crianças e jovens em situação de trabalho infantil e exploração sexual. As equipes também orientaram os foliões sobre como identificar e denunciar essas violações, reforçando a importância do envolvimento da sociedade na proteção da infância.

O Grito de Carnaval abre anualmente as ações de sensibilização promovidas pela SMADS, sendo a primeira campanha do ano a chamar a atenção para a importância do combate ao trabalho infantil e à exploração sexual. Com o tema “Sociedade unida, infância protegida”, a edição de 2025 reafirmou o compromisso da Prefeitura de São Paulo em garantir uma infância segura e livre de violações.