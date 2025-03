Greve da CPTM pode afetar mais de 550 mil passageiros em SP

A partir da meia-noite desta quarta-feira (26), os ferroviários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) entrarão em greve por tempo indeterminado. A paralisação, aprovada pela categoria na semana passada, tem como principal motivo a oposição à privatização dessas linhas, cujo leilão está marcado para sexta-feira (28), na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Com a greve, cerca de 550 mil passageiros que utilizam diariamente essas três linhas podem ser afetados. Segundo dados da CPTM, em janeiro deste ano, foram registrados aproximadamente 17 milhões de embarques nas linhas envolvidas na paralisação.

Governo prevê investimentos de R$ 14,3 bilhões

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) planeja arrecadar R$ 14,3 bilhões em investimentos ao longo de 25 anos de concessão das três linhas. De acordo com o governo, a privatização permitirá a ampliação das linhas, a modernização das estações e a redução do tempo de deslocamento.

O projeto faz parte do lote Alto Tietê e tem atraído investidores nacionais e internacionais. Atualmente, três linhas da CPTM já foram concedidas à iniciativa privada. As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda estão sob gestão da ViaMobilidade desde janeiro de 2022. Já a linha 7-Rubi será administrada pelo consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos a partir de novembro deste ano.

Sindicato critica concessões e mantém mobilização

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil reforça sua posição contrária à privatização e exige diálogo com o governo estadual. “Estamos pedindo para que o governo cancele esse leilão e chame a categoria para conversar”, afirmou Lourival Júnior, secretário de imprensa do sindicato. Ele também criticou as concessões anteriores, classificando-as como “bagunça”.

Para pressionar o governo, os ferroviários programaram uma manifestação em frente à B3 às 9h desta terça-feira (25). Além disso, uma nova assembleia está marcada para as 20h, quando a categoria poderá referendar a greve.

Impacto da paralisação nas três linhas

As três linhas afetadas pela greve têm grande relevância no transporte metropolitano. A linha 11-Coral é a mais movimentada, com trajeto entre Palmeiras-Barra Funda, na capital paulista, e Estudantes, em Mogi das Cruzes, totalizando 11,3 milhões de embarques em janeiro. A linha 12-Safira, que liga o Brás a Poá, registrou mais de 5,2 milhões de embarques no mesmo período. Já a linha 13-Jade, que conecta São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, teve cerca de 492 mil embarques.

A CPTM ainda não informou quais medidas adotará para minimizar os impactos da greve para os passageiros.