Gretchen encontra Liniker pessoalmente e se declara: “Carinho e amor”

A influenciadora e artista Gretchen recentemente utilizou suas redes sociais para compartilhar uma atualização significativa em sua vida pessoal, abordando abertamente o tratamento contra a alopecia, uma condição que resulta na perda de cabelos e pelos. Em um post, a artista expressou sua gratidão ao comentar sobre a doçura e carinho que recebeu de seus seguidores, afirmando: “Essa foto não precisa de legenda. Isso é carinho e amor. Obrigada Liniker por tanta doçura.”

No mesmo contexto, Gretchen apresentou seu novo visual, que inclui um mega hair, uma transformação que gerou uma série de reações entre seus seguidores. A artista não hesitou em responder às críticas que surgiram após a mudança. “É só eu colocar meu cabelo que os haters começam a entrar no meu direct para falar besteira”, relatou, destacando a frequência com que enfrenta comentários negativos em relação às suas transformações estéticas.

Apesar das opiniões divergentes, Gretchen reafirmou sua decisão de continuar utilizando o mega hair. “Independente do meu cabelo crescer ou não, eu vou usar o mega hair, porque é uma opção minha e eu gosto”, declarou, evidenciando sua confiança em suas escolhas pessoais e estéticas.

O relato de Gretchen não apenas destaca a sua luta contra a alopecia, mas também enfatiza a importância da autoaceitação e da liberdade de escolha no que diz respeito à aparência pessoal.