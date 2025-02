Gretchen compartilha transformação capilar após tratamento para alopecia

A cantora Gretchen, conhecida por sua trajetória no mundo da música e por sua presença nas redes sociais, utilizou seu perfil no Instagram para revelar o impressionante resultado de um tratamento destinado ao crescimento capilar. A artista, que enfrenta a alopecia, mostrou uma transformação significativa em seu couro cabeludo, que agora apresenta menos falhas visíveis.

Antes de iniciar o procedimento de rejuvenescimento capilar, Gretchen compartilhou um vídeo onde exibia seu novo mega hair, além de expor a condição de calvície na região frontal de sua cabeça. Durante a gravação, a cantora esclareceu que sua situação foi desencadeada por uma combinação de fatores adversos.

“Primeiro, tive um corte químico. Eu usava guanidina, um creme alisante alternativo, e fui a um salão para fazer a coloração. Infelizmente, a profissional não tinha conhecimento e utilizou um produto incompatível. O resultado foi devastador: perdi todo o cabelo”, relatou. Além disso, ela mencionou que a pandemia de Covid-19 e as mudanças em sua reposição hormonal contribuíram para agravar o quadro.

Após alguns dias sem o aplique de cabelo, Gretchen abordou o tema da alopecia com sinceridade. “Não é comum que mulheres se mostrem sem o mega hair, especialmente aquelas que lidam com alopecia. Contudo, eu não me importo. É importante que as pessoas conheçam a realidade do meu cabelo”, afirmou em uma nova publicação no Instagram.