Grêmio x Internacional: escalações, onde assistir e horário

Um dos clássicos mais emblemáticos do futebol brasileiro ocorre hoje: o Gre-nal. Uma rivalidade gaúcha que ganhou proporções nacionais. O confronto entre Grêmio e Internacional acontece neste sábado (08/02), às 21h00, na Arena Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Comandado pelo técnico Gustavo Quinteros, o Tricolor Gaúcho apresenta um esquema um esquema que combina experiência e juventude, destacando a presença do atacante Braithwaite no ataque. A formação, que terá Gabriel Grando como goleiro; João Lucas, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery se alinhando em um sistema defensivo mais fortalecido. No meio-campo, Dodi e Villasanti são fundamentais para a transição de jogo, enquanto Pavón, Cristaldo e Aravena atuam nas extremidades, criando oportunidades para o ataque.

Por outro lado, o Internacional, liderado por seu técnico ainda não mencionado na descrição original, também se apresenta com uma formação robusta. O goleiro Anthoni inicia a partida com a defesa composta por Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei. No setor de meio-campo, Fernando e Thiago Maia desempenham papéis cruciais na proteção da defesa e na distribuição da bola. Alan Patrick e Tabata atuam como criadores de jogadas, enquanto Wanderson e Borré formam a dupla ofensiva que promete pressionar a zaga adversária.

O árbitro designado para este duelo é Rafael Rodrigo Klein, que contará com a assistência de Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira. O VAR será supervisionado por Daniel Nobre Bins, garantindo que as decisões sejam tomadas com precisão em momentos críticos da partida.

Com as duas equipes apresentando elencos talentosos e táticas bem definidas, o clássico promete ser um espetáculo à parte no cenário do futebol brasileiro.