Grêmio vira em 3 minutos com show de Reinaldo, vence o Flu e abre vantagem

O Grêmio contou com dois gols de Reinaldo em três minutos para vencer o Fluminense, de virada, por 2 a 1. Com o resultado nesta terça-feira (13), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, os gaúchos saem em vantagem do primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores.

O duelo de volta acontece na próxima terça-feira (20). Os times se enfrentam a partir de 19h (de Brasília), no Maracanã.

As atenções agora se voltam para o Brasileiro. O Grêmio recebe o Bahia no sábado, às 16h. Em situação delicada, o Flu tem confronto direto com o Corinthians, em casa, no mesmo dia, às 21h (ambos horário de Brasília).

Thiago Silva foi cumprimentar Renato antes de a bola rolar. Os dois trabalharam juntos na última Libertadores que o zagueiro disputou pelo Fluminense, em 2008, quando foram vice-campeões.

A Libertadores ganhou peso especial. As duas equipes foram eliminadas na Copa do Brasil e vivem fase complicada na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Por isso, têm na competição a chance de um título no ano.

O Grêmio precisou mandar um jogo novamente na casa do Coritiba. A Arena ainda não está liberada. Foi a terceira atuação do time gaúcho no estádio pela competição continental. Os outros dois foram com goleada sobre o The Strongest por 4 a 0 e empate com o Estudiantes por 1 a 1. Foi o sexto jogo no total. A volta para casa está marcada para 1º de setembro.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense teve um início promissor, mas se complicou após perder Martinelli aos 20 minutos do primeiro tempo, com dores no tornozelo. Depois disso, Mano Menezes decidiu acionar Keno, que era cotado para iniciar a partida, e viu o Grêmio dominar a segunda parte da etapa inicial. Com Kauã Elias bem marcado na frente, faltou ao time ser mais incisivo na parte ofensiva.

É bem verdade que os times produziram pouco para tirar o zero do placar, mas o Grêmio marcou alto e mudou o panorama na reta final. Aproveitando erros do Flu no ataque, a equipe de Renato Gaúcho saiu no contra-ataque e apostou em velocidade. No entanto, teve apenas chutes de fora da área e ataques desperdiçados por decisões erradas. Rodrigo Ely tirou uma chance de Arias em cima da linha e salvou os gaúchos. Se esperava que os mandantes saíssem mais, mas isso demorou a acontecer. No fim, foi um bom primeiro tempo, apesar do zero no placar.

O Fluminense teve mais problemas com lesão, mas acabou se dando bem. Keno, que entrou no primeiro tempo, precisou sair para a entrada de Lima. Logo depois, o meia abriu o placar. Com a desvantagem no placar, Renato Gaúcho mexeu na equipe para tentar melhorar a parte ofensiva, mesmo mantendo o desenho tático.

O Grêmio cresceu em campo e foi para cima, tentando criar mais chances claras. Em uma dessas chegadas, Reinaldo deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Tentando se levar pela empolgação do estádio, os mandantes viraram rapidamente novamente com Reinaldo. Esquerdinha, que só foi titular pelas ausências de Marcelo e Diogo Barbosa, foi responsável pelo pênalti e pela falta que originou o segundo gol. Os gaúchos ficaram com um a menos após a expulsão de Ely em lance considerado agressão em Ganso pelo árbitro após análise no VAR. Depois, virou ataque contra defesa, mas o Flu não marcou.

LANCES IMPORTANTES

Chegou. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Arias arrancou pelo meio e tocou para Alexsander antes de receber de volta. Ele chutou, mas a bola bateu na defesa e saiu.

Tentou. Aos 15, Pavón encontrou Cristaldo, que chutou cruzado para fora, com perigo.

Por pouco. Aos 18, Pavón cruzou rasteiro, Soteldo disputou com dois defensores e não conseguiu a finalização. Na sequência, o Grêmio seguiu com a bola e Reinaldo chutou cruzado, mas a defesa afastou.

Muito perto. Aos 23, Samuel Xavier cobrou rasteiro, Arias apareceu livre e finalizou de primeira. Rodrigo Ely salvou o Grêmio tirando a bola em cima da linha.

Chute forte. Aos 26, Soteldo saiu em contra-ataque e tocou em Pavón, que arriscou de fora da área. O chute foi com perigo por cima do gol.

Deu certo. Aos 44, o Grêmio se enrolou em cobrança de escanteio e a bola acabou sobrando para João Pedro, que finalizou de fora da área. Fábio defendeu.

0x1. Aos 12 minutos do segundo tempo, Kauã Elias tentou a tabela com Arias, a defesa afastou e André conseguiu tocar para Ganso. Após cruzamento na medida, Lima finalizou de voleio para abrir o placar.

Quase. Aos 19, o Grêmio chegou em troca de passes e Villasanti finalizou de perna esquerda com perigo.

Bomba. Aos 22, Lima arriscou de fora da área e obrigou Marchesin a fazer grande defesa.

1×1. Aos 25, Soteldo cruzou da direita e a bola bateu no braço de Esquerdinha. O árbitro imediatamente marcou o pênalti. Na cobrança, aos 28, Reinaldo deixou tudo igual.

2×1. Aos 31, Reinaldo cobrou falta pela direita e a bola passou por todo mundo antes de morrer no fundo do gol.

Direto para fora. Aox 46, Samuel Xavier recebeu de Lima na área e chutou cruzado, mas para fora.

Ficha técnica

Grêmio 2×1 Fluminense

GRÊMIO

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón (Gustavo Nunes), Cristaldo (Monsalve) e Soteldo (Du Queiroz); Braithwaite (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha, André, Martinelli (Keno (Lima), Alexsander (Bernal), Ganso; Arias e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

Estádio: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Juiz: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Marchesín, Braithwaite (GRE), Ganso, Thiago Santos, Esquerdinha (FLU)

Cartões vermelhos: Rodrigo Ely (GRE)

Gols: Lima (aos 12 minutos do segundo tempo) (Fluminense); Reinaldo (aos 28 e aos 31minutos do segundo tempo) (Grêmio)

Público: 18.727 presentes