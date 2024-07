Grêmio recusa oferta do Brentford por Gustavo Nunes e define pedida

O Grêmio recusou uma proposta do Brentford, da Inglaterra, pelo atacante Gustavo Nunes, de 18 anos.

A proposta do time inglês foi de 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões), conforme divulgou o UOL. O Imortal, no entanto, pretende receber na casa dos 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões). O Imortal tem 80% dos direitos econômicos do jovem.

Monaco, da França, Bayer Leverkusen, da Alemanha, e outros times da Inglaterra e Itália também já buscaram informações sobre Gustavo Nunes. Ele tem a carreira agenciada pela empresa Talents Sports.

O atacante tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028 e multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 461,9 milhões). Um dos destaques da equipe em 2024, ele tem cinco gols marcados e quatro assistências em 33 jogos pelo time gaúcho.