Grêmio perde para o Juventude no Gauchão

O Grêmio sofreu sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Gaúcho, ao ser superado pelo Juventude por 2 a 0, em partida realizada na noite de quarta-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe tricolor, que apresentou uma formação alternativa, não conseguiu capitalizar as oportunidades que teve e viu o adversário se mostrar mais eficaz na busca pelo gol.

Após o apito final, o zagueiro Jemerson, que entrou em campo durante o segundo tempo substituindo Rodrigo Ely, comentou sobre a atuação da equipe em entrevista à emissora que transmitiu o jogo. Ele reconheceu que o desempenho da equipe não foi satisfatório e sublinhou a importância do trabalho liderado pelo técnico Gustavo Quinteros.

“É frustrante perder e não jogar bem. Temos consciência de que não estivemos no nosso melhor nível, mas acreditamos no trabalho que está sendo realizado. Era inevitável que a derrota chegasse em algum momento e sofrer gols faz parte do jogo. Agora é hora de focar no próximo desafio; temos um Grenal pela frente e daremos tudo para conquistar a vitória”, declarou Jemerson.

Quinteros avalia desempenho e projeta o Grenal

Na coletiva pós-jogo, Gustavo Quinteros avaliou o confronto como equilibrado, mas admitiu que o Juventude teve as melhores chances para marcar.

“Não houve um domínio claro por parte de nenhuma das equipes. O jogo foi bastante equilibrado, porém, ao contrário da nossa última apresentação, onde vencemos o São Luiz por 5 a 0, não conseguimos manter o mesmo nível de desempenho. Mudanças na equipe podem impactar isso. Embora eu não tenha certeza se o resultado foi completamente justo, é inegável que o Juventude teve oportunidades mais perigosas e se mostrou superior em alguns momentos. Também não fizemos o suficiente para merecer a vitória”, analisou o treinador.

Questionado sobre a preparação para o próximo clássico Grenal, Quinteros afirmou que já definiu a escalação titular para o duelo de sábado, embora tenha optado por não revelar os nomes dos jogadores convocados.