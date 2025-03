Grêmio pede adiamento dos julgamentos de Quinteros e dirigentes

Na última segunda-feira, 10 de outubro, o Grêmio protocolou um pedido junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) para o adiamento das audiências que envolvem o técnico Gustavo Quinteros e os dirigentes Alberto Guerra, Alexandre Rossato e Guto Peixoto. A sessão está agendada para esta terça-feira, às 17h, mas a equipe argumenta que os denunciados não estarão presentes em Porto Alegre para se defenderem.

A razão da ausência é a viagem da delegação gremista para o jogo contra o Athletic, que acontece na quarta-feira, às 19h30, na Arena Sicredi, localizada em São João del Rei, Minas Gerais. A partida é parte da segunda fase da Copa do Brasil, e a equipe se prepara intensamente para o confronto.

Além disso, a solicitação de adiamento também se relaciona à final do Campeonato Gaúcho, programada para domingo, às 16h, no Estádio Beira-Rio. O Grêmio já enfrentou dificuldades na primeira partida da decisão, tendo perdido para o Internacional por 2 a 0. O treinador Quinteros ainda corre o risco de ficar afastado do jogo contra o Athletic caso as penalizações sejam confirmadas.

O técnico Gustavo Quinteros enfrenta uma acusação grave de agressão física e invasão de campo, que pode resultar em até 15 partidas de suspensão. Por outro lado, os dirigentes estão sendo investigados por declarações polêmicas relacionadas à arbitragem no Campeonato Gaúcho. As possíveis sanções variam entre 15 e 90 dias de suspensão e multas que podem atingir valores entre R$ 100 e R$ 100 mil.

A polêmica começou durante uma partida no Estádio Alfredo Jaconi, quando um gol marcado por Gustavo Martins aos 51 minutos levou o Grêmio à final. Após a comemoração do gol, Quinteros invadiu o campo e se envolveu em uma altercação com o jogador Ênio, do Juventude, resultando na expulsão de ambos pelo árbitro Anderson Daronco.