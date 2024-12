Grêmio está por detalhes de anunciar o técnico Pedro Caixinha

O Grêmio está prestes a oficializar a contratação de Pedro Caixinha como seu novo treinador para a temporada de 2025. As negociações entre a diretoria do clube e o representante do técnico português progrediram significativamente nos últimos dias, restando apenas alguns detalhes para que o acordo seja formalizado.

Caixinha, de 54 anos, surge como o principal candidato ao cargo após outras opções perderem força nas tratativas. Nomes como Tite, Fábio Carille e Thiago Carpini foram cogitados, mas as conversas não avançaram.

A diretoria gremista conduziu entrevistas com vários profissionais e agora está concentrada nas opções mais promissoras. A expectativa é que o anúncio do novo comandante aconteça até o final desta semana.

Recentemente desligado do Red Bull Bragantino, onde permaneceu até o fim de outubro o treinador português acumulou 124 partidas, contabilizando 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Durante sua ‘gestão’, o clube alcançou duas semifinais no Campeonato Paulista (em 2023 e 2024) e obteve a melhor campanha na história do Brasileirão em formato de pontos corridos em 2023.