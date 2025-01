Grêmio encaminha a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo

O goleiro Tiago Volpi, ex-jogador do São Paulo, está prestes a selar sua saída do Toluca, clube mexicano, e já possui uma negociação adiantada para assinar um contrato de duas temporadas com o Grêmio.

Com a recente venda de Agustín Marchesín ao Boca Juniors, o Grêmio iniciou a busca por um novo goleiro. A contratação de Volpi se mostra como uma das principais opções.

De acordo com as apurações, o atleta de 34 anos deve oficializar sua rescisão contratual com o Toluca nesta quinta-feira. Caso não haja contratempos, ele poderá chegar a Porto Alegre ainda neste fim de semana para integrar a equipe gaúcha.

A transferência de Marchesín foi confirmada pelo Grêmio na noite de terça-feira, após o goleiro expressar seu desejo de atuar no futebol argentino. O Tricolor aceitou a proposta de US$ 1,6 milhão (equivalente a R$ 9,6 milhões) pelo jogador.

Antes mesmo da conclusão da negociação com Marchesín, a diretoria gremista já havia iniciado o planejamento para encontrar um substituto e considerou diversas opções. Os nomes que chegaram mais próximos foram Matheus Magalhães, do Braga em Portugal, e Tiago Volpi.

No entanto, as tratativas com Matheus Magalhães encontraram dificuldades devido à exigência financeira do Braga, que solicitou aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 18,6 milhões) para liberar o atleta, um valor considerado inviável pelo Grêmio. O goleiro está no clube português há dez temporadas e é formado pelo América-MG.

Por outro lado, Tiago Volpi estava vinculado ao Toluca até dezembro deste ano e buscava encerrar seu contrato por motivos familiares. O jogador se transferiu para o Toluca em 2022, após deixar o São Paulo, e antes disso teve uma passagem significativa pelo Querétaro, onde atuou por quatro temporadas e meia.