Grêmio e Internacional recebem convites para torneio amistoso na Rússia

Grêmio e Internacional foram oficialmente convidados para participar de um torneio amistoso que ocorrerá na Rússia entre junho e julho deste ano. A competição está programada para coincidir com a pausa do calendário futebolístico em decorrência do novo Mundial de Clubes da FIFA.

A interrupção nas atividades dos clubes durante esse período facilitará a inserção das equipes gaúchas no evento, uma vez que o calendário exaustivo do futebol brasileiro normalmente torna desafiador o agendamento de amistosos. No entanto, até o momento, não há confirmação se Grêmio e Internacional aceitarão o convite. A organização do torneio busca atrair os clubes brasileiros ao prometer a participação de equipes de diversas partes do mundo.

O convite para o torneio amistoso surge em um momento em que ambos os clubes estão focados nos preparativos para o primeiro Gre-Nal da temporada, agendado para o próximo sábado (8), na Arena do Grêmio. Este clássico é considerado crucial, levando os treinadores a optarem por preservar os principais jogadores de suas equipes.

No atual cenário competitivo, o Internacional se destaca por manter sua invencibilidade e registrar a quarta vitória consecutiva, tendo derrotado o Brasil de Pelotas em seu último jogo. Em contrapartida, o Grêmio sofreu sua primeira derrota da temporada em um confronto contra o Juventude. Apesar dessas circunstâncias, ambos os times se encontram na liderança de seus respectivos grupos no Campeonato Gaúcho.

Recentemente, tanto Grêmio quanto Internacional anunciaram uma nova parceria comercial com a casa de apostas Alfa.bet, após o término da longa relação com o banco Banrisul, que patrocinava as camisas dos clubes desde 2001. O novo contrato, ainda pendente de assinatura, garantirá um investimento anual de aproximadamente R$ 50 milhões para cada clube durante três temporadas. O acordo inclui cláusulas que podem aumentar os valores dependendo do desempenho esportivo e engajamento das equipes.

Antes de firmar essa nova parceria, as duas instituições estavam em negociações avançadas com a casa de apostas KTO, mas não conseguiram concluir um acordo satisfatório. Assim sendo, a marca Alfa.bet deve fazer sua estreia nos uniformes durante o esperado Gre-Nal.

Embora a mudança no patrocinador principal tenha ocorrido, o banco Banrisul não encerrou sua colaboração com os clubes; agora sua marca será exibida apenas nas costas das camisas. Além disso, as casas de apostas Esporte da Sorte, anteriormente patrocinadora do Grêmio, e Estrela Bet, que tinha vínculo com o Internacional, também encerraram suas parcerias.