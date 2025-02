Grêmio confirma a contratação do volante Camilo Reijers até 2027

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense oficializou a contratação do volante Camilo Reijers, de 25 anos. O jogador, que estava atuando pelo Akhmat Grozny na Rússia, assinou um contrato com o clube gaúcho por um período de duas temporadas, estendendo-se até dezembro de 2027.

A confirmação da chegada de Camilo ocorre após um período de negociações que se estendeu desde o fim de janeiro. O técnico Gustavo Quinteros havia mencionado a possibilidade da contratação há dez dias, logo após a vitória do Grêmio contra o São Luiz, na Arena. No entanto, a finalização do acordo foi adiada devido à necessidade de um acerto financeiro com o Akhmat Grozny.

Inicialmente, o Tricolor buscava uma negociação sem custos envolvidos, mas os dirigentes russos não aceitaram essa proposta. Durante esse tempo, Camilo já se encontrava treinando no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho enquanto aguardava a conclusão do negócio. Sua decisão de deixar a Rússia foi motivada pela instabilidade causada pela guerra e pelas dificuldades enfrentadas em Grozny.

Natural de Campinas, Camilo iniciou sua carreira nas divisões de base da Ponte Preta e fez sua primeira mudança internacional em 2020 ao se transferir para o Lyon, onde jogou pela equipe B. Em 2021, ele se juntou ao Cuiabá e passou duas temporadas no clube mato-grossense. Posteriormente, foi cedido ao RWD Molenbeek na Bélgica antes de sua passagem pelo Akhmat Grozny em 2023. A última atuação do volante ocorreu em 8 de dezembro do ano passado, quando seu time venceu o FK Orenburg por 1 a 0 no Campeonato Russo.

Com a adição de Camilo, o Grêmio reforça seu elenco para 2025. Ele é o quinto jogador anunciado pelo clube nesta janela de transferências, que também inclui o lateral João Lucas, o volante Cuéllar, o goleiro Tiago Volpi e o atacante belga Francis Amuzu.