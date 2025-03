Grêmio, Ceará e Vitória disputam hoje (12) vagas na 3ª fase da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro – Grêmio, Ceará e Vitória – entrarão em campo em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A vitória nesta fase eliminatória representa uma premiação significativa de R$ 2,3 milhões para cada equipe que conseguir avançar.

O Vitória, que se encontra em boa fase, enfrentará o Náutico em um duelo que promete ser emocionante. Após a confirmação de dez equipes já classificadas, a segunda fase da competição continua com mais sete jogos programados para esta noite.

A tabela completa da Copa do Brasil pode ser consultada online, proporcionando aos torcedores acesso às informações atualizadas sobre o andamento do torneio.

As partidas desta fase serão decididas em jogos únicos, com o mando de campo determinado por sorteio. Caso haja empate ao final do tempo regulamentar, a classificação será definida através de uma disputa por pênaltis.

A lista das equipes já garantidas na próxima fase inclui gigantes do futebol brasileiro, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional (via Libertadores), Santos (campeão da Série B), Cruzeiro (via Brasileiro), CRB (via Copa do Nordeste) e Paysandu (via Copa Verde).

Os horários dos confrontos desta noite são os seguintes:

19h – Vitória x Náutico: Transmissão ao vivo pelo Premiere e Sportv.

A equipe do Vitória busca manter seu desempenho invicto nesta temporada após eliminar o Maranhão na fase anterior com um placar de 1 a 0. O Náutico também se destacou ao vencer o Santa Cruz-RN por 4 a 0. É importante destacar que o Náutico não perdeu para o Vitória há nove partidas desde 2013, embora o Rubro-negro baiano tenha triunfado no único confronto entre as duas equipes na Copa do Brasil em 2010.

19h30 – Athletic x Grêmio: Transmissão ao vivo pela Amazon Prime.

O Grêmio, segundo maior vencedor da Copa do Brasil com cinco títulos, teve dificuldades na primeira fase contra o São Raimundo-RR, conseguindo a classificação apenas nos pênaltis. O adversário desta noite, Athletic, fez sua estreia na Série B e venceu o Barcelona de Ilhéus-BA por 2 a 1 para avançar.

+ Em um gesto solidário, o Athletic destinou toda a renda de seu jogo da Série C para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

21h30 – Atlético-GO x Retrô: Transmissão ao vivo pela Amazon Prime.

No último confronto da noite, o Atlético-GO precisou superar um desafio nas penalidades contra o ASA-AL após um empate por 1 a 1. Por outro lado, o Retrô-PE se destacou ao eliminar Jequié-BA com uma vitória convincente de 2 a 1.

21h30 – Ceará x Confiança: Transmissão ao vivo pelo Premiere e Sportv2.

Após eliminar o Sergipe por 2 a 0 na fase anterior, o Ceará enfrentará o Confiança, que também se destacou ao vencer Parnahyba por 5 a 0 em seu primeiro jogo na competição.

Outros jogos programados para hoje incluem: