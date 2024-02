Grêmio atravessa negociação do Vasco e encaminha chegada de Du Queiroz

O Grêmio encaminhou a contratação do volante Du Queiroz, de 24 anos, do Zenit, da Rússia. O jogador estava nos planos do Vasco.

O clube carioca se aproximou do acerto com o atleta e o clube, porém um entrave legal no pagamento ao Zenit brecou o acordo.

Enquanto o Vasco ainda buscava alternativas para finalizar a chegada, o Grêmio atravessou o caminho e fechou a contratação.

Queiroz chega por empréstimo ao Tricolor e é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

Ele abre um pacote de reforços que o Grêmio pretende anunciar nos próximos dias. A posição mais aguardada é um centroavante, posto carente desde a saída de Luis Suárez.

Formado no Corinthians, Du Queiroz tem 16 jogos e um gol marcado pelo Zenit na atual temporada.