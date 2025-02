Grêmio anuncia a contratação do atacante uruguaio Cristian Olivera

O Grêmio, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, confirmou a aquisição do atacante uruguaio Cristian Olivera, conhecido no meio esportivo como “Kike”. A contratação, que visa reforçar o elenco tricolor para a temporada de 2025, foi formalizada com um contrato definitivo que se estenderá até dezembro de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano, condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas pelo clube.

Para garantir os direitos de 60% do jogador, o Grêmio investiu a quantia de 4,5 milhões de dólares junto ao Los Angeles FC, equipe da Major League Soccer (MLS) onde Olivera atuou recentemente.

Cristian Olivera iniciou sua trajetória no futebol profissional no CA Rentistas, onde se destacou na campanha que levou a equipe à elite do futebol uruguaio em 2020. Sua performance notável rendeu uma transferência para o Almería, na Espanha. Contudo, sua passagem pela Europa foi breve e ele retornou ao Uruguai em 2021 para um empréstimo no Peñarol. Durante esse período, conquistou o Campeonato Uruguaio e a Supercopa Uruguaia, solidificando seu nome no cenário local.

Em 2022, Olivera foi emprestado ao Boston River, onde teve sua melhor temporada até então, marcando 10 gols e atraindo o interesse de clubes internacionais. Esse desempenho o levou à transferência para o Los Angeles FC em meados de 2023. No clube norte-americano, o atacante teve um impacto significativo, anotando seis gols e contribuindo para a conquista da U.S. Open Cup, um marco inédito para a equipe.

Além de suas realizações em clubes, Olivera tem sido uma presença constante nas seleções de base do Uruguai. Ele passou pelas equipes Sub-17 e Sub-20 e foi convocado para representar a Sub-23 no pré-olímpico de 2024. Com 11 partidas disputadas pela Seleção Principal até o momento, Olivera é considerado uma das promessas mais promissoras do futebol uruguaio.